Trumpas įsakė JAV nedelsiant pradėti branduolinių ginklų bandymus

Jis apie tai pranešė likus vos kelioms minutėms iki svarbaus susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu Busane. Jam pasibaigus D. Trumpas išvyko iš Pietų Korėjos.
Šis žingsnis žengtas po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad Maskva sėkmingai išbandė branduolinius ginklus galintį nešti povandeninį droną, nepaisydama Vašingtono perspėjimų.
„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų branduolinių ginklų bandymus lygiaverčiais pagrindais“, – savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, konkrečiai paminėjęs Rusiją ir Kiniją, bet nenurodęs, kokie ginklai bus išbandomi.
Jis taip pat pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos turi daugiau branduolinių ginklų nei bet kuri kita šalis, ir gyrė savo paties pastangas „visiškai atnaujinti esamus ginklus“.
D. Trumpas pridūrė, kad pagal turimus branduolinius ginklus Rusija yra antroje vietoje, o Kinija – trečioje su dideliu atotrūkiu, bet per penkerius metus bus tokiame pačiame lygyje.
Tarptautinės kampanijos už branduolinių ginklų panaikinimą (ICAN) duomenimis, branduolinius ginklus turi devynios šalys: JAV, Rusija, Kinija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Pakistanas, Indija, Izraelis ir Šiaurės Korėja.
Daugiau nei 5 500 branduolinių galvučių iš maždaug 12 331, suskaičiuotos ICAN, priklauso Rusijai, Jungtinės Valstijos jų turi 5 044.
D. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos, kokio pobūdžio bandymai bus atliekami, tačiau teigė, kad procesas „prasidės nedelsiant“.
Trečiadienį V. Putinas paskelbė, kad Rusija sėkmingai išbandė branduolinį povandeninį droną „Poseidon“. Tai buvo jau antras Maskvos įvykdytas naujos branduolinių ginklų sistemos bandymas vos per kelias dienas.
Nuo 1945 m., kai Naujojoje Meksikoje liepos 16 d. buvo įvykdytas pirmasis branduolinis bandymas, iki 1992 m. Jungtinės Valstijos atliko 1054 branduolinius bandymus, o per Antrąjį pasaulinį karą numetė atomines bombas ant dviejų Japonijos miestų. Pastarąjį branduolinį bandymą JAV įvykdė 1992 m. rugsėjį, kai Nevados branduolinio saugumo objekte buvo įvykdyta 20 kilotonų požeminė detonacija.
1992 m. spalį tuometinis prezidentas George'as H.W. Bushas paskelbė moratoriumą tolesniems bandymams, jo laikėsi kelios JAV administracijos. Branduolinius bandymus pakeitė nebranduoliniai ir subkritiniai eksperimentai, naudojant pažangias kompiuterines simuliacijas.
