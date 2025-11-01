 JAV nesiųs aukšto rango pareigūnų į JT klimato kaitos konferenciją Brazilijoje

JAV nesiųs aukšto rango pareigūnų į JT klimato kaitos konferenciją Brazilijoje

2025-11-01 19:26
BNS inf.

Jungtinės Valstijos į vėliau šį mėnesį Brazilijoje vyksiančią Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferenciją (COP30) nesiųs jokių aukščiausio rango pareigūnų, šeštadienį pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Buvo manyta, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris, sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, antrą kartą pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo ir kuris siekia skatinti iškastinio kuro gavybą, nedalyvaus lyderių aukščiausiojo lygio susitikime, rengiamame prieš Belene vyksiančią kasmetinę JT klimato konferenciją.

Tačiau dabar atrodo, kad jis taip pat nesiųs jokių aukščiausio rango derybininkų į derybas, kurios vyks lapkričio 10–21 dienomis.

„JAV nesiųs jokių aukšto rango atstovų į COP30“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Prezidentas tiesiogiai bendrauja su pasaulio lyderiais energetikos klausimais ir tai galima matyti iš istorinių prekybos bei taikos susitarimų, kuriuose didelis dėmesys skiriamas partnerystei energetikos srityje“, – sakė pareigūnas.

Brazilija penktadienį pranešė, kad mažiau nei 60 pasaulio lyderių patvirtino, jog dalyvaus lapkričio 6–7 dienomis vyksiančiame klimato aukščiausiojo lygio susitikime, kuris šiemet rengiamas atskirai, siekiant sumažinti su apgyvendinimu susijusius sunkumus.

Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Norvegijos, Kolumbijos, Čilės, Žaliojo Kyšulio ir Liberijos lyderiai dalyvaus susitikime, patvirtino jų vyriausybės naujienų agentūrai AFP.

Kinija pranešė, kad prezidentui Xi Jinpingui (Si Dzinpingui) atstovaus vicepremjeras Ding Xuexiangas (Ding Siuesiangas).

