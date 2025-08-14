Generalinė prokurorė prašo Seimo naikinti dviejų parlamentarų teisinę neliečiamybę

Kaip nurodoma Generalinės prokuratūros pranešime, prašymai pateikti įvertinus duomenis ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.
Abu politikai minimu laikotarpiu dirbo Akmenės taryboje.
Pranešime teigiama, jog nustatytos faktinės aplinkybės leidžia „pagrįstai įtarti, kad S. Bucevičiaus ir T. Martinaičio, nurodytu laikotarpiu ėjusių rajonų savivaldybių tarybų narių pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių“.
BNS trečiadienį jau rašė apie tai, kad T. Martinaičiui „čekiukų“ byloje buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Kvietimą į apklausą jis tvirtino gavęs praėjusį penktadienį.
Parlamentaras pripažįsta galėjęs padaryti klaidų, kai siekė gauti kompensacijas už išlaidas, susijusias su darbo tarybos nariu metu patirtomis sąnaudomis.
Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Pagal Seimo statutą, jeigu parlamentaras, išklausęs generalinio prokuroro pranešimą dėl jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, suėmimo ar kitokio jo laisvės suvaržymo, iš karto viešai Seimo posėdyje sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, tyrimo komisija dėl to nesudaroma ir imuniteto atėmimo procesas supaprastinamas.
Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn turi duoti ne mažiau kaip 71 iš 141 parlamentaro.
S. Bucevičius sako, kad pats neatsisakys imuniteto
Parlamentaras „aušrietis“ S. Bucevičius sako, kad pats nesutiks atsisakyti teisinės neliečiamybės „čekiukų“ byloje, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu.
Politikas BNS ketvirtadienį sakė, kad generalinė prokurorė N. Grunskienė dėl jo neliečiamybės naikinimo į Seimą kreipėsi pareigūnams jo net neapklausus. Seimo nario kaip specialiojo liudytojo apklausa Šiauliuose turi vykti ketvirtadienį popiet.
Kitas parlamentaras socialdemokratas T. Martinaitis BNS patvirtino, kad leis Seimui naikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka, nors jis irgi dar nebuvo apklaustas, tik gavo specialiojo liudytojo statusą.
S. Bucevičius teigia, kad jaučia pareigą gintis.
„Neatsisakysiu (imuniteto – BNS). Jeigu taip vyksta procesai, aš turiu stovėti tribūnoje ir kalbėti. Turiu gintis“, – sakė politikas.
„Kaip bebūtų keista ir graudu, 13 valandą turiu būti apklaustas Šiauliuose kaip specialusis liudytojas, bet dar iki to gaunu žinią per žiniasklaidą“, – pridūrė jis.
„Keista, kad generalinė prokurorė pati gali priimti sprendimą, neišklausiusi mano versijos. Kada prokuratūra užsiima tokiais dalykais, man yra protu nebesuvokiama“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ atstovas.
T. Martinaitis teigė, kad nenori trukdyti teisėsaugai dirbti.
„Dėsiu visas pastangas, kad bendradarbiaučiau su teisėsaugos institucijomis ir padėčiau atsakyti į klausimus, kai tik man bus suteiktas šansas“, – sakė socialdemokratas.
„Tikrai nesislėpsiu po neliečiamybės statusu“, – pridūrė jis.
Politikas nesiėmė vertinti, ar jam kelia klausimų tai, kad jo teisinė neliečiamybė naikinama dar neįvykus apklausai.
