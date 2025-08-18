Generalinė prokurorė prašo Seimo panaikinti Sabučio teisinę neliečiamybę

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, N. Grunskienės prašymas pateiktas įvertinus ikiteisminiame tyrime surinktus duomenis, leidžiančius manyti, kad E. Sabučio veiksmuose, einant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, yra nusikaltimų požymių.
Prokuratūra pažymėjo E. Sabučio veiksmuose nustačiusi piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
Teisėsaugos tiriamu laikotarpiu E. Sabutis Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
Pats E. Sabutis į BNS skambučius neatsakė, žinute informavo, jog šiuo metu atostogauja.
Pagal Konstituciją, Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Kaip rašė BNS, E. Sabutis varžėsi dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) premjero nominacijos po to, kai iš šių pareigų pasitraukė Gintautas Paluckas.
Tačiau dalyvauti vidinėje kovoje susisiekimo ministras atsisakė LSDP prezidiumo posėdžio metu sužinojęs, kad yra kviečiamas į teisėsaugos apklausą „čekiukų“ byloje.
Praėjusį antradienį E. Sabutis buvo apklaustas Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) kaip specialusis liudytojas. Politikas tuomet teigė manantis, kad šis statusas jam netrukdo toliau eiti ministro pareigų.
R. Žemaitaitis mano, jog E. Sabutis gali tęsti darbą Vyriausybėje
Generalinei prokurorei kreipusis į Seimą dėl susisiekimo ministro E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako manantis, kad E. Sabutis gali tęsti darbą Vyriausybėje.
„Taip, manau, kad jis galėtų tęsti (darbą – ELTA)“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Dėl E. Sabučio aš jokių abejonių neturiu, kaip ir dėl kitų ministrų, kurie šiuo metu dirba“, – pridūrė jis.
