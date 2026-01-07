Gitanas Nausėda lankysis Vokietijoje

Kaip pranešė Prezidentūra, pirmąją vizito dieną šalies vadovas pakviestas sakyti programinę kalbą kasmetiniame Bundestago CSU – Krikščionių socialinės sąjungos – frakcijos susitikime, kuriame bus aptariama saugumo situacija Europoje.
Ketvirtadienį G. Nausėda susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, su kuriuo aptars dvišalius bendradarbiavimo klausimus, ypač progresą dėl Vokietijos brigados įsikūrimo Lietuvoje ir NATO rytinio flango gynybos stiprinimą.
BNS rašė, kad Berlynas planuoja brigadą Lietuvoje dislokuoti iki 2027 metų pabaigos.
Kaip pirmadienį LRT radijui teigė prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė, pasiruošimas priimti vokiečius karius vykdomas pagal numatytą planą.
Vokietijos brigadai Lietuvoje įsikurti svarbiausios yra Rūdninkų karinio miestelio statybos.
Krašto apsaugos ministerija šių metų pradžioje žada pasirašyti sutartis su rangovais dėl antrojo ir paskutinio miestelio statybų etapo.
Pirmadienį Lietuvoje taip pat viešėjo Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis).
