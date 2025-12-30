Nausėda: Rusijos apetitas yra per didelis

„Aš labai vertinu Jungtinių Amerikos Valstijų pastangas, vertinu Ukrainos pastangas tikrai demonstruoti visą būtiną lankstumą, diplomatiškumą siekiant taikos proceso. Manau, kad ukrainiečiai tikrai labai nuoširdžiai nori, kad šitas baisus karas pagaliau pasibaigtų ir nustotų kankinti ukrainiečių tautą“, – „Žinių radijui“ antradienį transliuotame interviu sakė G. Nausėda.
„Tačiau kol kas mes matome labai ribotą reakciją iš Kremliaus ir tai neleidžia būti visiškų optimistu“, – pridūrė jis.
Taip prezidentas kalbėjo po dar vieno derybų raundo JAV, kur susitiko amerikiečių ir Ukrainos prezidentai Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis.
Pareigūnų pasisakymai rodo, kad rusai ir ukrainiečiai vis dar nesutaria dėl Maskvos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės ateities bei to, kam turi priklausyti Rusijos iš dalies okupuotas Donbasas Rytų Ukrainoje.
G. Nausėda pabrėžė, kad JAV turi svertų, kuriuos gali išnaudoti derybose su Rusija, bet Maskvos apetitai šiuo metu „yra nepamatuoti“.
„Jie gali lemti situaciją, kai vienai pusei tiesiog šitos sąlygos bus nepriimtinos: arba, jeigu tai bus Rusijai palankios sąlygos, tai bus nepriimtina Ukrainai, arba atvirkščiai“, – teigė prezidentas.
„Todėl aš kol kas atsargiai ir dar pakankamai atsargiai žiūriu į šio galimo proceso išrišimą“, – pridūrė jis.
Visgi šalies vadovas teigė manantis, kad artimiausios kelios savaitės parodys, ar Rusija nori taikos ir yra pasirengusi normalioms deryboms.
Pagal dabartinį planą, peržiūrėtą po ilgas savaites trukusių intensyvių JAV ir Ukrainos derybų, karas būtų nutrauktas ties dabartine fronto linija rytiniame Donbaso regione ir būtų sukurta demilitarizuota zona, o Rusija jau seniai reikalauja teritorinių nuolaidų.
Tačiau Kremlius toliau neina į kompromisus, o V. Putinas ne kartą sakė, kad jo kariai užims likusias Ukrainos teritorijas, kurias jis yra paskelbęs rusiškomis.
Ukrainos pajėgos pastaruoju metu sunkiai sulaiko nuo rudens įsibėgėjusį Rusijos puolimą.