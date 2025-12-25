Ukraina pranešė smogusi britiškomis raketomis Rusijos naftos perdirbimo gamyklai

Raketos smogė Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklai ir buvo užfiksuota „daugybė sprogimų“, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime socialinėje žiniasklaidoje. Ji jau yra anksčiau naudojusi šiais britiškas raketas atakoms prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų daliniai sėkmingai smogė Rusijos Federacijos Rostovo srityje esančiai Novošachtinsko naftos produktų gamyklai iš oro paleidžiamomis kruizinėmis raketomis „Storm Shadow“, – sakoma pranešime.
Kariškiai teigė, kad Novošachtinsko gamykla yra viena iš pagrindinių degalų tiekėjų Rusijos pietuose „ir tiesiogiai dalyvauja aprūpinant Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas“, ypač dyzeliniu kuru ir aviaciniu žibalu.
Ukraina, kasdien patirianti Rusijos raketų ir dronų atakas, stengiasi atsakyti smūgiais Rusijos teritorijoje esantiems energetikos ir infrastruktūros objektams.