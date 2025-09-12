Gitanas Nausėda: NATO operacija sustiprins Lietuvos oro gynybą ir apsaugos nuo Kremliaus veiksmų

„Šiandien NATO generalinio sekretoriaus ir SACEUR (NATO pajėgų Europoje vado – BNS) paskelbta nauja NATO budrumo operacija „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“) sustiprina mūsų oro gynybą ir apsaugo rytinį flangą nuo neapgalvotų Kremliaus veiksmų“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį paskelbė Lietuvos prezidentas.
„Kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras yra apsaugotas – sausumoje, jūroje ir ore“, – pabrėžė G. Nausėda.
Savo ruožtu, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys „X“ nurodė, kad ši misija yra tiesioginis atsakas į augantį Rusijos „neapdairumą ore“.
„Greitas, aštrus ir būtent ten, kur reikia. (...) Mes stipriname integruotus oro ir sausumos pajėgumus, kad užtikrintume, jog jis (Aljanso rytinis flangas – BNS) nebūtų tik ginamas – jis būtų neliečiamas. Atgrasymas yra geriausia gynyba“, – sakė užsienio reikalų ministras.
Taip Lietuvos vadovai kalbėjo po to, kai NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi) pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą.
Pasak M. Ruttes, ši karinė veikla bus pradėta „artimiausiomis dienomis“ ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Aljanso generalinis sekretorius taip pat pažymėjo, kad Rusija pažeidė NATO oro erdvę ir šis veiksmas yra pavojingas bei nepriimtinas nepaisant to, jis buvo tyčinis ar ne.
NATO taip sureagavo į šią savaitę įvykusį Lenkijos oro erdvės pažeidimą, kai per naktį šalyje nustatyta 19 oro erdvės pažeidimų dronais ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti.
Kaip rašė BNS, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad įsiveržimas žymi precedento neturintį įtampos su Rusija eskalavimą, ir sušaukė NATO susitikimą pasinaudodamas 4-uoju straipsniu.
Jis numato skubias derybas šaliai narei manant, kad jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai šis straipsnis buvo aktyvuotas.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai ir raketos kelis kartus buvo kirtę Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
