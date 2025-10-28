Prezidentas su NATO generaliniu sekretoriumi aptarė Baltarusijos rengiamas hibridines atakas

Jos teigimu, kalbėdamas su Aljanso generaliniu sekretoriumi, G. Nausėda pabrėžė, kad „tai – beprecedentė hibridinė ataka prieš Lietuvą, sukėlusi tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, Vilniaus oro uosto veiklai ir paveikusi 20 tūkst. keleivių“.
Šalies vadovas taip pat padėkojo NATO vadovui už solidarumą, teigiama pranešime.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Vilniaus oro uostas buvo uždarytas kelis kartus, Kauno – kartą.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka.
