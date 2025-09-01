Gitanas Nausėda vyksta į Suomiją: stebės Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynes

Pirmadienį šalies vadovas lankysis Tamperėje, kur kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu (Aleksandru Stubu) stebės Europos krepšinio čempionato rungtynes, kuriose susitiks abiejų šalių rinktinės.
Sekmadienį G. Nausėda susitiks su Suomijos prezidentu Helsinkyje aptars dvišalius santykius, regiono saugumo situaciją, Rusijos agresiją Ukrainoje bei pagalbą Ukrainai.
Lietuvos vadovas taip pat susitiks su Suomijos premjeru Petteriu Orpo (Pėteriu Orpu).
Prezidentas taip pat dalyvaus Lietuvos ir Suomijos gynybos pramonės forume dėl bendradarbiavimo aukštųjų technologijų srityje.
Vizito metu numatyta ir atskira ponios pirmosios ponios Dianos Nausėdienės programa.
D. Nausėdienė susitiks su Suomijos pirmąja ponia Suzanne Innes-Stubb (Siuzan Ines Stub) ir lankysis Ruusutorppa (Rūsutorpa) mokyklos lituanistinėje klasėje.
