Gražuliui – dar vieni rimti kaltinimai: g***onas

„Lyg buvo žmogus kaip žmogus, bet... Nesakysiu šio žodžio, ką jis pasakė – g***onas“, – teigė R. Kitovas.
R. Kitovas tvirtino, kad valdžia keičia žmones. „Nori pažiūrėti, koks žmogus – duok pinigų ir valdžios“, – sakė jis.
Ruslanas P. Gražulio biure darė remontą beveik tris mėnesius. Jis samdė draugus, į pagalbą pasitelkė net tėtį. Suskaičiavo, kad visi darbai turėjo kainuoti kelias dešimtis tūkstančių. Tokia suma susidarė, nes Ruslanas ne tik remontavo, bet ir pirko visas medžiagas šimto kvadratinių metrų ploto biuro įrengimui. Tiesa, visų darbų iki galo Ruslanas nebaigė, nes sužinojo, kad P. Gražulis jam nemokės.
„Petras sako: „Ruslanai, paskaičiuok iki galo, kiek man viskas kainuos.“ Paskaičiavau – 32 tūkst. eurų, nes dar tėvukas ir mano draugas dirbo. Trise dirbome tris mėnesius, per žiemą. Pasakė: „Ruslanai, aš tau nemokėsiu“, kai viskas praktiškai buvo padaryta“, – pasakojo R. Kitovas.
Sutarčių su Petru Ruslanas nesudarinėjo, nes pasitikėjo. Kiek anksčiau Ruslanas remontavo P. Gražulio namus. Tuomet jokių problemų nebuvo – politikas už viską atsiskaitė.
„Gražuliui jau seniai, gal prieš 10 metų, Vosyliukuose, kur jo sodyba, laiptus dariau, į tvenkinį tiesiau. Viskas tvarkoje – atsiskaitė, kiek pasakiau, tiek sumokėjo“, – „KK2“ komandai tvirtino R. Kitovas.
Ruslanas turi įrodymų, kad turėjo darbinius santykius su P. Gražuliu. Dalį pinigų už remontus jam pervedė su P. Gražuliu jau seniai siejama koldūnų įmonė „Judex“. Galima pamatyti ir pavedimų išrašus. Tačiau vėliau tuos „Judex“ pinigus Ruslanas esą turėjo grąžinti, o pavedimą jam atliko jau kita įmonė.
„Reikėjo grąžinti, nes Petras pabijojo, kad bus problemų. Man tai koks skirtumas, kas man pinigus sumokės – aš darbus darau“, – teigė R. Kitovas.
Ruslanas saugo ir susirašinėjimus su P. Gražuliu, kuriuose aptartos spalvos ir darbai.
„Mano klausimas buvo Gražuliui – kokius turėklus lauke darom? Gražulis parašė: „Tegul parašo konsultantas Puteikis.“ Sienų glaistymas – 90 kv. m, 1 tūkst. eurų, sienų paruošimas dažymui – 90 kv. m, 1 350 eurų, sienų dažymas – 90 kv. m, 540 eurų, pertvaros statymas – 50 kv. m, 500 eurų. Man padiktavo, ką parašyti faktūroje“, – nurodė R. Kitovas.
Pasak Ruslano, P. Gražulis savo biure planuoja net gyventi.
„Taip atrodo vonia, dušas, kabina. Gražulis sako: „Čia padarome taip, o ten mano miegamasis bus“, – sakė R. Kitovas.
R. Kitovas, paklaustas, ar čia jo ne tik biuras, bet ir butas, atsakė: „Taip.“
„Viskas įrengta, viską mes įrenginėjome. Tėvukas plyteles klijavo, klozetą Gražulis pats pirko, čiaupus, visus sujungimus – viską aš pirkau“, – „KK2“ komandai pasakojo R. Kitovas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ruslanas šios situacijos pasroviui nepaliks – ruošia dokumentus STT.
P. Gražulis, į teiginį, kad Ruslanas sako, jog Petras jam neatiduoda 15 tūkstančių, atsakė: „Ruslanas yra paduotas į teismą.“
„Už ką aš jam skolingas? Biuras yra nuomojamas – tegul jis kalba su savininku, o ne su manimi. Tegul duoda į teismą. Ne mano patalpos, aš moku už nuomą“, – „KK2“ komandai tvirtino P. Gražulis.
Tiesa, Ruslanas buvo ir Petro partijos nariu. Dirbant Petras pats pakvietė jį stoti į partiją.
„Nežinau, žinokit, nesidomėjau. Buvau sąrašuose. Petrui narių reikėjo – reikia sudalyvauti, reikia pagalbos“, – sakė R. Kitovas.
R. Kitovas, į klausimą, kodėl buvo išbrauktas iš sąrašų, atsakė: „Už gerą elgesį kelyje.“
