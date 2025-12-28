Seimas nustatė terminą, per kurį savivaldybės turės suteikti patalpas parlamentarų biurams

Parlamentarai antradienį priėmė tai numatančias Seimo narės socialdemokratės Indrės Kižienės inicijuotas Statuto pataisas. Už jas balsavo 71 Seimo narys, niekas nebuvo prieš, 3 parlamentarai susilaikė.
Įsigaliojus Statuto pataisoms, savivaldybės ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo parlamentaro kreipimosi dienos turės skirti patalpas jų susitikimams su gyventojais.
Iniciatyvos autorė Seimo narė I. Kižienė teigė taip siekianti sudaryti tinkamas sąlygas vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems parlamentarams priimti rinkėjus.
Kaip pastebi parlamentarai, pasitaiko ir tokių atvejų, kai savivalda nevykdo įpareigojimo suteikti patalpas parlamentarams arba skiria netinkamas, remonto reikalaujančias erdves. Tačiau, anot politikų, dauguma savivaldybių geranoriškai suteikia patalpas parlamentarams.
Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai Ignas Vėgėlė ir Bronis Ropė siūlė įpareigoti savivaldybes skirti nuolatines patalpas rinkėjams priimti ne tik vienmandatėse, bet ir daugiamandatėje apygardoje išrinktiems parlamentams, tačiau tam nepritarta.
Šiuo metu Statute nustatyta, jog savivaldybės privalo vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti. Tačiau nėra nustatyta konkretaus termino, per kurį jos turi būti suteiktos.
