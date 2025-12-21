Seimas leido savivaldybėms prižiūrėti laivybą ir tikrinti keleivių bilietus

Už tai numatančias Vidaus vandenų transporto kodekso pataisas ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 72 Seimo nariai.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybinę laivybos vidaus vandenyse priežiūrą atliks ne tik Transporto saugos administracija, bet ir savivaldybių institucijos ir jų įgalioti viešieji juridiniai asmenys.
Savivaldybių tarnybų pareigūnai savo savivaldybės teritorijoje galės tikrinti vidaus vandenų laivų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus.
Tikimasi, kad tai sumažins pagundas keliauti be bilieto.
Kodekso pataisas inicijavusi socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Violeta Turauskaitė sako, kad pokyčiai palies ne visas savivaldybes, o tik tas, kurios vykdo keleivių pervežimą laivais vidaus vandenyse. Tai aktualu, pavyzdžiui, Klaipėdai, Vilniui.
Naujos kodekso nuostatos įsigalios kitų metų gegužės 1 d.
Pagal šiuo metu galiojantį Vidaus vandenų transporto kodeksą, tik Transporto saugos administracijos pareigūnai turi teisę tikrinti vidaus vandenų transporto priemonių keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus.
