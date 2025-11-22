Į „čekiukų“ skandalus įsivėlę parlamentarai nėra tikri, ar palaikytų Grunskienės kandidatūrą

Parlamentarai socialdemokratas Tomas Martinaitis ir „aušrietis“ Saulius Bucevičius buvo tie politikai, dėl kurių N. Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama panaikinti jų teisinę neliečiamybę. Seimas leido šiuos politikus patraukti baudžiamojon atsakomybė, vėliau jiems pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose.
T. Martinaitis ir S. Bucevičius, Eltos paklausti, kaip balsuotų Seime, jei prezidentas G. Nausėda pateiktų N. Grunskienės kandidatūrą toliau vadovauti Generalinei prokuratūrai, apie garantuotą paramą tokiai iniciatyvai nekalbėjo.
Socdemas T. Martinaitis pabrėžė, kad N. Grunskienė yra patyrusi pareigūnė, tačiau, pasak politiko, jei ji bus teikiamai antrai kadencijai, prokurorei teks atsakyti į daug klausimų.
„Negaliu pasakyti, ar ji (N. Grunskienė – ELTA) būtų pati geriausia, bet jos įdirbis, aišku, kalba už save. Vis tiek bus tam tikri klausimai, susitikimai frakcijose, tai tam tikrus klausimus ir mes kelsime, pavyzdžiui, kodėl nėra vieningos praktikos („čekiukų“ bylose – ELTA), kodėl skirtingais atvejais yra traktuojama skirtingai“, – Eltai kalbėjo parlamentaras.
„Aušrietis“ S. Bucevičius savo ruožtu pabrėžė, jog būtų gerai, jei prezidentas, ieškodamas, kas toliau galėtų vadovauti prokuratūrai, rinktųsi ne iš vieno kandidato.
Anot Seimo nario, jei, visgi, Seimui būtų teikiama N. Grunskienės kandidatūra, neabejotinai parlamente kils daug diskusijų, prokurorei teks atsakyti į klausimus dėl teisėsaugos veiksmų „čekiukų“ bylose.
„Reikia vertinti visą visumą, tai yra, kad vieniems („čekiukų“ bylose – ELTA) už didesnes sumas absoliučiai nieko nebuvo, kitiems – (keliamos – ELTA) civilinėms (bylos – ELTA). Iš principo – ar nekyla tai pačiai (N. Grunskienei – ELTA) ir kitiems prokurorams, politikams ar visuomenei dviprasmybių? Manau, kad kyla. Bet vėlgi – nesakau nei taip, nei ne (dėl galimybės Grunskienei toliau vadovauti prokuratūrai – ELTA). Klausimų bet kuriam pareigūnui visada buvo ir bus. Prezidentui linkiu tik vieno – išgirsti, įvertinti ir rinktis ne iš vieno kandidato“, – Eltai aiškino S. Bucevičius.
O. Leiputė: klausimai kyla ne tik socialdemokratų frakcijoje
Eltos kalbinta valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigė, kad socdemai dar nėra diskutavę apie tai, kaip balsuotų, jei N. Grunskienė būtų siūlomai antrai kadencijai vadovauti Generalinei prokuratūrai.
Visgi, pasak socdemų atstovės, minėta pareigūnė, jei ji būtų siūloma toliau eiti pareigas, Seime sulauktų ne vieno klausimo. Pasak O. Leiputės, socialdemokratus ypač neramina prokuratūros praktikos „čekiukų“ bylose, kai vienais atvejais taikoma civilinė, o kitais – baudžiamoji atsakomybė.
„Klausimų kyla, kodėl vienu atveju („čekiukų“ bylose – ELTA) vienaip yra sprendžiama, kitokiu atveju – kitaip. Tie klausimai kyla ne tik socialdemokratų frakcijai, bet ir kitiems Seimo nariams, ir visai visuomenei. Jeigu būtų aiški komunikacija ir būtų suprantama, kodėl vienu atveju yra vienaip, o kitu atveju yra kitaip, nors, atrodo, situacija yra identiška, tai galbūt dviprasmybių nekiltų“, – kalbėjo O. Leiputė.
Anot jos, neretai, jei žmogus kandidatuoja į tas pačias pareigas antrai kadencijai, jam sulaukti reikalingo politikų palaikymo būna sunkiau.
„Mano galva, pirmą kartą teikiamam asmeniui visada yra lengviau sulaukti palaikymo, nes negali įvertinti, kaip jis dirba ar dirbs tą darbą. (...) Antrą kartą teikiamam asmeniui visada yra sunkiau arba lengviau, nes žmonės jį vertina pagal jo darbą“, – svarstė politikė.
R. Žemaitaitis taip pat turi klausimų N. Grunskienei
Kitas valdančios koalicijos atstovas, partijos „Nemuno aušra“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, kalbėdamas Eltai apie klausimą dėl kandidato į generalinius prokurorus, antrino savo kolegai S. Bucevičiui. Anot politiko, būtų racionalu, jei Seimas galėtų rinktis iš kelių kandidatų į generalinius prokurorus.
„Aušriečių“ vadovas, vertindamas N. Grunskienės veiklą iki šiol, teigė galintis įvardinti ne vieną „minusą“. R. Žemaitaitis tvirtino, jog norėtų sužinoti, kodėl N. Grunskienei vadovaujant prokuratūrai, joje išaugo tarnybinių patikrinimų skaičius.
Taip pat, pasak parlamentaro, klausimų kelia ir prokurorų sprendimai skirtingose bylose.
„Jeigu kažkas su R. Žemaitaičiu yra, tai byla pradedama čia ir dabar, bet, jei nesusiję su R. Žemaitaičiu, tai byla nepradedama. Nu gal čia toks sutapimas, o gal čia tendencija yra?“, – kėlė klausimus politikas.
„Pavyzdžiui, konstatutota, kad vėjo jėgainių parko statyme galimai išgrobstyti yra 105 milijonai eurų. Tai dėl „Fegdos“ tyrimą STT pradeda tą pačią minutę, tik išpublikavus straipsnį, o dėl galimai išgrobstytų 105 milijonų eurų jokio tyrimo nepradėda. Tai dabar klausimas, kodėl nėra pradėta?“, – toliau svarstė „aušriečių“ lyderis.
Galiausiai, pasak R. Žemaitaičio, generalinė prokurorė N. Grunskienė turėtų atsakyti į klausimus apie „čekiukų“ bylų efektyvumą.
„Čekiukių“ bylose žala yra gal 2 ar 3 milijonai eurų, o bylų tyrimui išleidžiame 3 ar 4 milijonus eurų. Klausimas, kiek tai yra efektyvu?“, – klausinėjo R. Žemaitaitis.
G. Nausėda teigia suprantantis apie galimus iššūkius Seime
Prezidentas G. Nausėda interviu Eltai teigė neatmetantis, kad siūlys generalinei prokurorei N. Grunskienei tęsti darbus antrosios kadencijos metu. Anot šalies vadovo, yra ir kitų potencialių kandidatų į šias pareigas, tačiau dabartinė generalinė prokurorė – viena rimčiausių pretendenčių likti užimame poste.
„Visą nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje buvo kalbama apie kišeninius generalinius prokurorus. Mano klausimas jums – ar per pastaruosius penkerius metus buvo kalbama apie generalinį prokurorą kaip kišeninį? Nesvarbu, kieno kišenėje jis būtų: ar premjero, ar prezidento, ar dar kažkieno. Apie tai kalbama nebuvo. Ir tai yra didelis Nidos Grunskienės nuopelnas (...). Dėl to, aš manau, Nida Grunskienė liks vienas iš tokių rimčiausių kandidatų dar vienai kadencijai“, – teigė šalies vadovas.
Visgi, G. Nausėda sutiko, kad net apsisprendus teikti N. Grunskienę į generalines prokurores, paramos šiai kandidatūrai Seime gali pritrūkti. N. Grunskienė savo kadencijos metu dažnai lankėsi parlamente, prašydama naikinti į „čekučių“ skandalą įsivėlusių Seimo narių teisines neliečiamybes.
„Visa tai suprantu, ne vakar gimęs. Visa tai aš puikiai suprantu ir žinau, kad bus nemažai žmonių, kurie yra nusiteikę prieš (...). Bet norėčiau, kad ir Seimo nariai vadovautųsi valstybės interesais ir būtų suinteresuoti, kad Generalinė prokuratūra sklandžiai ir efektyviai dirbtų savo darbą“, – sakė G. Nausėda.
ELTA primena, kad N. Grunskienės kadencija baigsis kitų metų sausio 13 d.
Generalinį prokurorą penkeriems metams skiria ir iš pareigų atleidžia prezidentas Seimo pritarimu. Generalinis prokuroras į tas pačias pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
