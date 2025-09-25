Į protestą atėjęs Nausėdos patarėjas: tai yra didžiulis įvertinimas prezidentui

„Vienareikšmiškai teigiamai (vertinu kultūros bendruomenės reakcijas – ELTA). Tai yra didžiulis įvertinimas prezidentui ir visai jo komandai. Aš taip vertinu. Reiškiasi – kultūra rūpi prezidentui ir jie atėjo išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai gerbtina ir išties juos reikia palaikyti“, – žurnalistams sakė S. Olencevičius.
„Aš suprantu, emocijos liejasi per kraštus. Šioje vietoje nereikėtų orientuotis į vieną vienintelį veiksmą, kuris yra privalomas prezidentui pagal Konstituciją, pagal terminus padaryti. Kartais reikia tą padaryti, kaip prezidentas ir pasakė, skaudančia širdimi“, – kalbėjo jis.
Netrukus susirinkusiųjų protestuotųjų jis buvo pasitiktas šūksniais „gėda“.
S. Olencevičius patikino, kad kultūros bendruomenė nebus palikta viena.
„Tam tie žmonės šiandien ir susirinko. Mes juos puikiai girdime, prezidentas juos puikiai girdi. Ir šioje vietoje tik kartu visi galėsime pagerinti situaciją“, – nurodė jis.
„Yra dalykų, kurie keičiami eigoje, momentiškai, teisiškai to padaryti negalima, nepavyksta“, – pasakė prezidento patarėjas.
S. Olencevičiui bendraujant su žurnalistais, protestuotojai šaukė „atšaukiam“, omenyje turėdami galimybę atšaukti paskirtąjį ministrą, „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Patarėjas nesiėmė prognozuoti, ar tai – realus scenarijus.
„Negaliu prognozuoti, kas bus. Negaliu pasakyti. Bet eiga tikrai bus peržiūrima“, – sakė šalies vadovo atstovas.
„Ne viskas yra taip paprasta“, – pridūrė jis.
Patarėjo kreipimąsi nutraukė N. Oželytė: jis begėdis
Netrukus prezidento patarėjas kreipėsi į protesto dalyvius – jo pasisakymą pertraukinėjo šūkavimai ir švilpimas.
„Šiandien čia buvo pasakyta labai daug svarbių ir gražių žodžių. Aišku, išlieta ir nemažai tulžies prezidento atžvilgiu. Pasitaiko“, – kalbėjo S. Olencevičius.
Šiandien čia buvo pasakyta labai daug svarbių ir gražių žodžių. Aišku, išlieta ir nemažai tulžies prezidento atžvilgiu. Pasitaiko.
„Supraskite labai paprastą ir labai esminę situaciją, kurią jūs jau esate patyrę – tiek bendruomenės, tiek tauta susivienija esant vienai ar kitai bėdai. Tai, ką mes matome šiandien, yra to pavyzdys. Susivienijimas ir nuomonės išreiškimas yra puiki jūsų teisė, pilietinė pareiga“, – sakė jis.
Netrukus prieš susirinkusiuosius išėjo ir patarėjo pasisakymą nutraukė Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, aktorė Nijolė Oželytė. Pastaroji piktinosi, pasak jos, S. Olencevičiaus skleidžiamomis manipuliacijomis.
„Čia nebuvo nei lašelio tulžies. Aš buvau čia nuo pat pradžios. Tai buvo protingos, gilios, humanistinės kalbos. O jūs ciniškai pasakėt žodį „tulžis“. Jis begėdis, manipuliatorius“, – nepasitenkinimo neslėpė signatarė.
ELTA primena, kad Seimui sprendžiant dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros keli šimtai kultūros bendruomenės atstovų susirinko į protestą. Jie piktinasi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą Ignotą Adomavičių kultūros ministru. Taip pat reiškiamas nepasitenkinimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda Nausėda“, „gėda Nausėda – kaip tau ne gėda?“, „gana yra gana“.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
(be temos)