„Nemuno dešra – kultūros faršas“: kultūros bendruomenė protestuoja prieš Adomavičiaus paskyrimą

Į mitingą susirinkę kultūros bendruomenės atstovai taip pat reiškia nepasitenkinimą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ ir siekia, jog šiai ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda“.
„Protestuojame prieš žmogų, kuris neturėtų būti kultūros ministru. Manau, kad teatras yra pavojuje. Aš esu aktyvi teatro savanorė ir noriu, kad žmogus būtų ministru, kuris išmano apie meną“, – Eltai sakė į protestą atėjusi Lietuvos nacionalinio dramos teatro savanorė Rugilė.
„Mes susivienijame, mes nebūsime tylūs, nebūsime mandagūs. Seniai baigėsi stereotipas, kad kultūra ir politika yra atskiri dalykai“, – žurnalistams sakė aktorė Elžbieta Latėnaitė, proteste laikiusi plakatą su užrašu „Nausėda, tu žiūrėjai į mano meną, aš žiūriu į tavo gėdą“.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio popietę su protestą rengiančios kultūros bendruomenės atstovais susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Po pokalbio ji sakė atsižvelgsianti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
„Premjerė pusantros valandos bandė minkštinti mūsų širdis, mėgindama įžiebti mūsų širdyse empatijos žybsnį. Bet bestuburės, ištižusios valdžios, galvojančios tik apie save ir išlikimą valdžioje bet kokia kaina mes nepalaikysime“, – susirinkusiesiems kalbėjo viena protesto organizatorių Agnė Jokšė, nurodydama, kad iš premjerės išgirdo, jog pakeitus ministrų rokiruotes „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos.
„Ar tai mūsų problema, kad ministrė pirmininkė sutiko dirbti ir mėginti formuoti koaliciją kuri yra labai silpna? Ne“, – pabrėžė ji.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
Kiek anksčiau pats I. Adomavičius LRT radijui teigė vis dar nežinantis, ar ateis susitikti su protestuotojais.
„Tikrai nežinau, kaip šiandien bus su visa programa Seime, tai matysime“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė I. Adomavičius, pažymėdamas, kad yra pasiruošęs susitikti su bendruomenės nariais ateityje.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Remigijus Žemaitaitis sveikina protestą prieš Adomavičių
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis sveikina prieš jo bendrapartietį, paskirtąjį kultūros ministrą I. Adomavičių surengtą protestą. Politikas pabrėžia, kad smagu, jog kultūros bendruomenė pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo susimobilizavo ir atkreipė į save dėmesį.
„Aš labai vertinu ir sveikinu protestą. Tie patys protestuotojai protestavo prieš mane, tie patys protestuotojai protestuoja prieš Ignotą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Smagu, kad per 35 metus pirmą kartą mes matome, kad kultūros bendruomenė atkreipė dėmesį į save, nes konservatorių valdymo metu kultūros bendruomenė buvo nustumta į šoną ir pamiršta. Liberalų sąjūdžio valdymo metu apskritai kultūros ministerija buvo neįdomi“, – pridūrė jis.
Visgi, pasak jo, dėl paskirtojo kultūros ministro kilusias emocijas reikėtų pagaliau padėti į šalį.
„Kultūros bendruomenė susitikusi su ministru ir pasišnekės, emocijas reikia šiek tiek nustumti į šoną“, – sakė R. Žemaitaitis.
