Į žemės ūkio ministrus siūlomas Andrius Palionis, į ekonomikos ir inovacijų – Edvinas Grikšas

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį susitiks su abiem kandidatais, pranešė Prezidentūra.
50-ies A. Palionis nuo 2012 metų buvo renkamas į Seimą, o 2019–2020 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas. Jį į žemės ūkio ministrus siūlo „Nemuno aušra“, anksčiau A. Palionis priklausė Lietuvos regionų, Lietuvos socialdemokratų ir darbo, Lietuvos socialdemokratų partijoms.
34-erių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys E. Grikšas ministerijoje dirba nuo 2020 metų, 2019–2020 metais dirbo Seimo kanceliarijoje patarėju.
