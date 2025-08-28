Inga Ruginienė: metas pradėti vertinti žmones ne pagal išvaizdą ar lytį

Ji ragino visuomenę pradėti vertinti žmones pagal jų gebėjimus, o ne išvaizdą ar lytį.
„Aš jau pradedu nebekreipti dėmesio (į komentarus – BNS), bet kartu ateina ir nusivylimas, kad mes lyg ir deklaruojame, kad esame progresyvi Europos Sąjungos šalis, bet kai kalbame apie šiuos klausimus, tai visiškai taip nėra“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau ir parodyčiau, kad moterų lyderystė gali egzistuoti ir kad moterys niekuo nenusileidžia vyrams. Pagaliau turime išaugti iš sauskelnių ir pradėti vertinti profesionalius žmones pagal jų gebėjimus ir išsilavinimą, patirtį ir profesionalumą, o ne išvaizdą ar lytį“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė premjere buvo paskirta atsistatydinus Gintautui Paluckui.
Sako LRT pasigendanti daugiau visuomeninių, socialinių žinučių
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė sako, kad nacionaliniame transliuotojuje LRT pasigenda daugiau visuomeninių ir socialinių žinučių.
Dėsiu visas pastangas, kad įtikinčiau ir parodyčiau, kad moterų lyderystė gali egzistuoti ir kad moterys niekuo nenusileidžia vyrams.
„Ko man asmeniškai norėtųsi visuomeniniame transliuotojuje, tai daugiau visuomeninių, socialinių žinučių“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.
Naujosios pirmadienį pasirašytos koalicijos sutartyje žadama užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
I. Ruginienė pabrėžė, kad ne viena ministerija Lietuvoje užsiima darbais, apie kuriuos LRT galėtų informuoti visuomenę, pavyzdžiui, prevencija prieš priklausomybes arba darbo teisės žinių diegimas.
„Tai galbūt daugiau susiję su tuo, kad tai būtų ne komercinio pobūdžio kanalas, bet ir kanalas gauti visuomenei naudingą informaciją“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Visgi ji pabrėžė, kad nereikėtų visuomenės gąsdinti, jog „staiga ateisime ir užimsime LRT“.
„Visi puikiai supranta žodžio „laisvės“ prasmę ir žurnalistinį darbą“, – sakė I. Ruginienė.
Valdančiųjų iniciatyva Seimas yra pavedęs iki lapkričio pradžios Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą „ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu“.
LRT vidaus auditoriai šiemet taip pat yra patikrinę, kaip organizacijoje laikomasi politinio neutralumo.
Naujausi komentarai