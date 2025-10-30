Inga Ruginienė vieši Latvijoje, susitiks su šalies vadovais

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, ryte numatytas I. Ruginienės susitikimas su Latvijos kolege Evika Silina (Evika Silinia) ir bendra premjerių spaudos konferencija.
Popiet Vyriausybės vadovė susitiks su Latvijos Saeimos pirmininke Daiga Mierina (Daiga Mierinia) ir šalies prezidento Edgaru Rinkevičiumi.
Taip pat numatytas abiejų premjerių susitikimas su Latvijos ir Lietuvos prekybos rūmų atstovais, I. Ruginienės apsilankymas Lietuvos ambasadoje bei interviu Latvijos žiniasklaidai.
Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas šioje kaimyninėje šalyje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui. Latvijos pusė tai vadina susipažinimo vizitu.
Savo ruožtu, premjerė trečiadienį sakė su Latvijos kolege ketinanti aptarti sienos su Baltarusija uždarymo klausimą.
Susitikimo išvakarėse Lietuva, reaguodama į civilinę aviaciją trikdančius kontrabandinius balionus, nusprendė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę teigė, kad Latvija ir Lenkija yra pasirengusios bendradarbiauti tęsiant Lietuvos ribojimų Baltarusijai politiką.
