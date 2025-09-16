Internautai pastebėjo: Nausėda pažeidė Kelių eismo taisykles

Pirmadienio rytą G. Nausėda į darbą keliavo ne su kostiumu. Nors sostinėje nuo ryto lijo, į Prezidentūrą jis, du apsaugos vyrai ir operatorius mynė dviračiais.
Rugsėjo 15-ąją, kiekvienais metais prasidėjus Judumo savaitei, G. Nausėda rodo pavyzdį, kaip judėti be automobilio. Pernai – pėstute, šiemet – ant dviejų ratų ir su šalmu. Jis sakė, kad dviratį mynė ir sekmadienį.
Patyriau milžinišką malonumą, nes tai yra reta galimybė atitrūkti nuo visko, pamiršti, mini pedalus, grožiesi gamta.
„Tikrai dviratis nėra man kažkokia priemonė pasipuikuoti prieš jus, nes kaip tik vakar (sekmadienį – red. past.) važiavau, turime labai gražią trasą šalia Neries“, – pasakojo G. Nausėda.
Dviratis G. Nausėdai – malonumas.
„Patyriau milžinišką malonumą, nes tai yra reta galimybė atitrūkti nuo visko, pamiršti, mini pedalus, grožiesi gamta“, – teigė prezidentas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Jis savo „Facebook“ profilyje pasidalijo trumpu filmuku, kaip dviračiu į darbą važiavo nuo pat savo namų – maždaug šešis kilometrus.
Ši kelionė nepraslydo pro internautų akis. Jie pastebėjo, kad prezidento dviratis neturi reikalingų atšvaitų ir kad mindamas G. Nausėda pažeidė kelias Kelių eismo taisykles. Pavyzdžiui, važiuodamas per perėją nuo dviračio nenulipo ir jo nesivedė šalia. Kiti gyventojai atlaidesni, jie sako, kad svarbiausia, jog prezidentas pirmadienį nesinaudojo automobiliu.
„Tikiuosi, kad šiais metais judumo iniciatyva bus dar galingesnė ir įtrauks dar daugiau žmonių“, – sakė G. Nausėda.
Savaitė be automobilio prasidėjo, tačiau šiemet oras lipti iš automobilio visiškai neskatina. Dalį lietuvių tai ir stabdo – vėsūs lietuviški orai. Vilnius turi ir užkietėjusių dviratininkų, kurių rudeniškas oras negąsdina. Tie, kurie dviračiais juda kasdien, mynė ir pirmadienį.
Gyventoja, paklausta, kur važiuoja, atsakė: „Į darbą ir namo.“
Į klausimą, kodėl dviračiu, ji atsakė: „Greičiau, patogiau, tiesiog kiekvieną dieną važiuoju.“
Sako, kad būna ir blogiau nei pirmadienį.
„Dar toks nelabai stiprus“, – sakė moteris.
Pašnekovė, paklausta, ar važiuoja ir per stipresnį, atsakė: „Taip.“
G. Nausėda sakė, kad tikisi, jog iš automobilių išlips visos savivaldybės.
„Pasaulio lietuvių bendruomenė, įmonės, ministerijos“, – teigė prezidentas.
Nors dalis regionų gyventojų dviračių takų savo apylinkėse pasigenda. 42 savivaldybėms numatyta skirti po maždaug milijoną dviračių takams.
„Vieni nori nuvažiuoti į sodus, ten reikėtų taip pat dviračių takų, kiti nori nuvažiuoti prie vandens, dar kiti keliauja ir turistauja. Tikrai infrastruktūra neatitinka tų sąlygų, kokios turėtų būti“, – kalbėjo Savivaldybių asociacijos Susisiekimo komiteto pirmininkas Algirdas Raslanas.
Valstybinių kelių valdytoja – bendrovė „Via Lietuva“ – bando plėsti dviračių takus. Per dešimt mėnesių planuoja dviračių taku sujungti Vilkaviškį ir Kybartus. Savivaldybių asociacijos atstovas pabrėžia, kad reikia nepamiršti ir apšvietimo, nes jį dažnai pamiršta.
„Žmonės važiuoja dviračiais ir naktį, tada, jeigu mes kažką inicijuojame, tai reikia daryti teisingai ir tvarkingai“, – aiškino A. Raslanas.
Šešių kilometrų projektas kainuos daugiau nei 3,5 milijono eurų.
