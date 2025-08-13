Įvertino: Sauliaus Skvernelio tikslas – kelti destrukciją

„S. Skvernelis net tris kartus kėlė niekuo nepagrįstus ultimatumus didžiausiems koalicijos partneriams. (...) Šie trys ultimatumai rodo, kad S. Skvernelio tikslas – statyti savo sąlygas ir kelti destrukciją, o ne ieškoti bendrų sąlyčio taškų“, – feisbuke trečiadienį rašė socdemas.
Pasak R. Kauno, demokratai po Seimo rinkimų pernai kėlė ultimatumus dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) neįtraukimo į valdančiąją koaliciją, vėliau – dėl darbo su premjeru Gintautu Palucku.
Šiam atsistatydinus, anot politiko, dabar Seimo pirmininko S. Skvernelio vadovaujama politinė jėga kelia ultimatumą socialdemokratams dėl „Nemuno aušros“ buvimo koalicijoje.
„Akivaizdu, kad susitarti ir kartu dirbti S. Skvernelis neturi jokio intereso. Jeigu būtų kitaip, koalicijos darbą lydėtų ne S. Skvernelio ultimatumai, o nuoširdus noras spręsti problemas“, – teigė R. Kaunas.
Anot jo, Seimo pirmininkas neatstovauja savo partijos pozicijai, kadangi didelė dalis demokratų Seimo ir Vyriausybės narių nori toliau dirbti koalicijoje ir „absoliučiai nesupranta, ko šiais ultimatumais siekia jų pirmininkas“.
„Gal siekiama Seimo pirmininko ego patenkinimo ir pykčio, jog ne viskas vyksta pagal jį, išliejimo“, – rašė R. Kaunas.
Kaip skelbė BNS, S. Skvernelis neatskleidžia, ar liktų naujojoje koalicijoje su „Nemuno aušra“, nors jų įtraukimą į senąją vadina klaida.
Politikas ne kartą yra išsakęs poziciją, kad po rinkimų sudaryta koalicija su „aušriečiais“ buvo klaida. S. Skvernelis ir šią savaitę akcentavo, kad darbas su šia politine jėga yra problema, kurią reikia spręsti.
Antradienį su socialdemokratų atstovais susitikęs S. Skvernelis teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga svarstytų galimą tolesnį darbą koalicijoje, tačiau tai priklausys nuo socialdemokratų sprendimo.
LSDP atstovai šią savaitę susitikinėja su partijų atstovais aptarti tolesnį darbą koalicijoje, atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Norėdama turėti daugiau opcijų ir argumentuodama nesutarimais tarp demokratų ir „Nemuno aušros“, socialdemokratų partija į susitikimą dėl galimo bendro darbo trečiadienį pakvietė opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus.
LSDP derybinės grupės teigimu, abi dabartinės koalicijos partnerės yra pareiškusios, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
„Nemuno aušra“: skaldytojams labai reikia likti koalicijoje
Valdančiosios „Nemuno aušros“ atstovai sako toliau galintys dirbti valdančiojoje koalicijoje, o ją skaldančioms jėgoms reikia likti daugumoje, kadangi opozicijoje „jų laukia tyli užmarštis“.
„Gal įvyks stebuklas ir socialdemokratai sulipdys tvarią ir darnią koaliciją iš tų, kurie skaldo ir manipuliuoja? Šiems skaldytojams iš tiesų labai reikia likti valdančiojoje koalicijoje, nes opozicijoje jų laukia tyli užmarštis. Jiems nieko kito nelieka kaip skleisti pramanus apie skylančią mūsų frakciją ar mūsų narių perėjimą po kitos partijos skvernu“, – rašoma trečiadienį partijos feisbuko puslapyje patalpintame pareiškime, kurį pasirašė „aušriečių“ parlamentarai.
„Nesistengiame dar labiau aštrinti situaciją ar tiesiog iš to gauti kuo daugiau politinės naudos. (...) Triukšmas ir chaosas labiausiai buvo naudingi politiniams oponentams, kurių, pasirodo, yra ir šioje politinių barikadų pusėje“, – teigia „aušriečiai“.
Pasak „Nemuno aušros“, nors demokratai įvardija „kelias baisias priežastis“, kodėl negali būti koalicijoje su „aušriečiais“, tai nesutrukdė kartu dirbti beveik devynis mėnesius.
„Mes objektyviai vertiname tautos suteiktą mandatą – pagal skaičių turime būti antri koalicijoje. Dėl šventos ramybės užleidome kelias svarbias pozicijas mažesniems, nes panašu, kad jiems labai norėjosi daugiau galios, nei suteikė tauta. Pasirodo, galią galima naudoti ir skaldymui. Mes savo galią naudojame Lietuvai naudingiems darbams“, – teigia viena iš koalicijos narių.
Anot „aušriečių“, jų frakcija Seime vieninga, o jei nedalyvautų koalicijos formavime, aktyviai dirbtų opozicijoje.
„Mes tikrai išliksime konstruktyvūs tuose klausimuose, kuriuos mes žadėjome savo rinkėjams, kurių tikrai nemažai yra valdančiosios koalicijos programoje. Opozicijoje mes taip pat būsime ir liksime savimi – nebūsime dublerių komanda „Vardan konservatorių“, – rašo „Nemuno aušra“.
