Karolis Nawrockis: JAV prezidento pareiškimas apie karius Lenkijoje yra gera žinia visam regionui (Atnaujinta)

2025-09-08 13:17
Jūratė Skėrytė (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trumpo) pareiškimas, kad amerikiečių kariai Lenkijoje liks, o gal jų net ir daugės, yra gera žinia ne tik Lenkijai, bet ir visam regionui, sako Vilniuje viešintis neseniai Lenkijos prezidento pareigas pradėjęs eiti Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis).

Karolis Nawrockis

„Manau, kad prezidento D. Trumpo deklaracija išlaikyti Amerikos karius Lenkijoje ir galimybė plėsti tas pajėgas yra gera žinia visam regionui – Vidurio Europai ir Baltijos šalims“, – per spaudos konferenciją Vilniuje sakė jis.

K. Nawrockis teigė, kad viešėdamas Baltuosiuose rūmuose kalbėjo ir apie Baltijos šalių, ir apie Lietuvos saugumą.

Kaip rašė BNS, Lenkijos prezidentas JAV lankėsi praėjusią savaitę. Čia jis susitiko su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Šio vizito metu Baltųjų rūmų šeimininkas užsiminė apie galimybę siųsti daugiau karių į Lenkiją.

Tiesa, netrukus po to užsienio žiniasklaida paskelbė, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

Galutinį sprendimą dėl to turės priimti amerikiečių parlamentas.

Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai, tačiau šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje.

Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.

Šiame straipsnyje:
karolis nawrockis
Lenkijos prezidentas
vizitas Lietuvoje
JAV
kariai
Donaldas Trampas

