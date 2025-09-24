Karolis Nawrockis: Lenkija siekia nuolatinės vietos Didžiajame dvidešimtuke

K. Nawrockis atkreipė dėmesį, kad Lenkija yra viena iš JT steigėjų, dvidešimta pagal dydį pasaulio ekonomika ir šalis, per pastaruosius 30 metų sėkmingai perėjusi nuo planinės prie rinkos ekonomikos ir iš besivystančios valstybės virtusi išsivysčiusia.
„Ši unikali patirtis leidžia mums reikšmingai prisidėti prie JT diskusijų dėl plėtros, sujungiant globaliųjų Rytų ir Vakarų, taip pat Šiaurės ir Pietų perspektyvas“, – sakė jis.
„Dėl savo potencialo ir patirties mes sistemingai siekiame dalyvauti G-20 – formato, kuris šiais neramiais laikais tarnauja kaip tiltas – darbe“, – kalbėjo K. Nawrockis.
Jis išreiškė viltį, kad JAV kvietimas Lenkijai dalyvauti kitame G-20 viršūnių susitikime virs nuolatine jo šalies vieta šioje elitinėje išsivysčiusių ekonomikų grupėje.
Po rugsėjo 3 dieną įvykusio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) K. Nawrockis paskelbė, kad Lenkija buvo pakviesta į 2026-aisiais Majamyje vyksiantį G-20 viršūnių susitikimą, Jungtinėms Valstijoms rengiantis perimti pirmininkavimą grupei.
G-20 šiuo metu sudaro 19 valstybių ir dvi tarptautinės organizacijos: Europos Sąjunga (ES) ir Afrikos Sąjunga (AS).
