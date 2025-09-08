 Nawrockis: šie projektai yra svarbūs regiono saugumui

Nawrockis: šie projektai yra svarbūs regiono saugumui

2025-09-08 14:08
Marta Kraujelytė (ELTA)

Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis teigia, kad karo Ukrainoje akivaizdoje strateginių infrastruktūros projektų – europinės magistralės „Via Baltica“ ir geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ – įgyvendinimas yra ne tik ekonominės plėtros, tačiau ir regiono saugumo klausimas.

„Via Baltica“ projektas
„Via Baltica“ projektas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Mūsų laukia daug iššūkių ir infrastruktūros, ir ekonomikos ūkio, kaip minėjo gerbiamas prezidentas, (…) ir „Via Baltica“, ir „Rail Baltica“. Abu atkreipėme dėmesį, kad tie du svarbūs infrastruktūriniai projektai – jie nėra tik ekonominiai, turistiniai, bet taip pat, akivaizdoje to, kas vyksta, Rusijai atakuojant, ir „Via Baltica“, ir „Rail Baltica“ taip pat yra projektai, atsakingi už mūsų saugumą ir už mūsų regiono saugumą“,– pirmadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė K. Nawrockis.

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, jog tikisi kartu su Lenkija įgyvendinti bendrus strateginės svarbos infrastruktūrinius projektus, tarp kurių – ir sausumos elektros jungtis su Lenkija „Harmony Link“.

„Ateityje, tikiuosi, sėkmingai įgyvendinsime „Rail Baltica“ ir „Harmony link“ infrastruktūrinius projektus“,– sakė prezidentas.

„Rail Baltica“ vėžė aktyviai statoma visose trijose Baltijos šalyse, visą projektą užbaigti įsipareigota iki 2030 m.

Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

Tuo metu „Via Baltica“ – transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 km, iš jų 269 km – Lietuvos teritorijoje.

Šiame straipsnyje:
Via Baltica
Rail Baltica
Lenkijos prezidentas
karolis nawrockis
saugumas
projektai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų