Kaunas tikisi, kad konsultacijos Kapčiamiestyje taps pamatu konstruktyviam dialogui

„Klausimas yra ir svarbus, ir jautrus tuo pačiu metu. Žmonėms išlieti emocijas irgi reikia ir mes tą suprantam. Pirmas susitikimas turbūt toks ir gavosi – didysis emocijų išliejimas (...). Antras susitikimas, mano nuomone ir tiek informacijos, kiek gauname iš viešosios erdvės, iš asmeninių žinučių, eina link konstruktyvumo ir žmonės tikrai išgirdo atsakymus, klausimus uždavė irgi konstruktyvius“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė R. Kaunas.
„Trečias etapas, aš pavadinsiu tai etapais, būtent jau yra diskusija su kiekvienu individualiai, būtent emocijas dedame šalia, bet einame jau į konstruktyvų, aiškų dialogą, aiškų sprendimą ir aiškaus algoritmo sudėliojimą“, – teigė jis.
BNS rašė, kad sausio 14–16 dienomis Krašto apsaugos ministerija (KAM) Kapčiamiestyje individualiai konsultuos gyventojus dėl planuojamo poligono steigimo.
Konsultuojami bus tik Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai bei planuojamo poligono teritorijoje nekilnojamo turto turintys žmonės.
„Jeigu mes būtume pradėję nuo kiekvieno individualios konsultacijos, tada būtų sakoma, kad kažką tai slepiam ir su kiekvienu individualiai bandom kažką susitarti. Irgi toks kelias galbūt nėra visą laiką pats geriausias“, – kalbėjo ministras.
Anot KAM, siūlymas steigti poligoną vadinamajame Suvalkų koridoriuje, Kapčiamiestyje, pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties. Kariniu požiūriu, ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Ministerijos teigimu, šiame regione vykdomos pratybos leistų efektyviausiai stiprinti gynybos pajėgumus ir užtikrinti greitą karinį pastiprinimą NATO sąjungininkų pajėgomis. Geografinė padėtis prie Lenkijos sienos ateityje atveria galimybes bendradarbiauti su kaimyninės šalies kariuomene.
KAM pabrėžia, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba (VGT) poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.
Praėjusį penktadienį R. Kaunas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kiti krašto apsaugos sistemos, Aplinkos ministerijos atstovai, nekilnojamojo turto ekspertas vyko į Lazdijus, kur susitiko su vietos gyventojais.
Šią savaitę vykti į Kapčiamiestį vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kartu su juo vyks ir krašto apsaugos ministras.
„Su prezidentu ketvirtadienį vykstame dar kartelį į patį Kapčiamiestį bendrauti su vietos bendruomene, aiškiai identifikuojant, kad tai yra bendruomenės klausimai, nes pasikalbėjome su platesne auditorija ir pereiname prie techninių klausimų“, – sakė R. Kaunas.
Pasak ministro, netrukus prasidės ir atskiri pokalbiai su planuojamų išpirkti sodybų savininkais.
„Visiems bus siūloma atkuriamoji vertė (...). Atkuriamoji vertė leidžia subalansuoti ir turėti sąžiningą sumą pinigų, kuri būtų sumokama. Visos papildomos išlaidos kaip kraustymasis, negautos pajamos, (...) apie viską yra diskutuojama ir viskas imama domėn, kad atlieptų būtent poreikius ir viskas būtų tikrai sąžininga“, – kalbėjo R. Kaunas.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
