Kazlų Rūda atšaukė patalpų nuomą Žemaitaičio susitikimui

Pasak savivaldybės, atšaukti patalpų nuomą buvo nuspręsta atsižvelgus į tai, kad pati institucija nebuvo tinkamai informuota apie vyksiantį renginį.
„Visų pirma, nėra apibrėžtas patalpų rezervacijos pagrindas, rezervuotos patalpos kitam asmeniui, nei nurodoma viešai iškabintuose skelbimuose. Dėl šios priežasties nėra aiškus renginio statusas, pobūdis ir atsakomybės paskirstymas. Nei Kazlų Rūdos TVIC, nei savivaldybė nebuvo tinkamai informuotos apie faktinį planuojamo renginio pobūdį ir numatomą dalyvių skaičių, todėl nebuvo galimybės įvertinti renginio atitikties patalpų naudojimo sąlygoms“, – teigiama savivaldybės pranešime.
Savivaldybė taip pat nurodė, kad viena iš priežasčių, lėmusių atšaukti patalpų nuomą, yra ir R. Žemaitaičio susitikimuose pastaruoju metu pasikartojantys incidentai.
„Kazlų Rūdos savivaldybė, kuri yra Kazlų Rūdos TVIC steigėjas, negali užtikrinti patalpų ir renginio dalyvių saugumo renginio metu“, – pabrėžė savivaldybė.
Pastaruoju metu įvairiuose šalies miestuose R. Žemaitaičio rengiami susitikimai sulaukė didelio dėmesio viešojoje erdvėje.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas per Vilkaviškyje vykusį susitikimą su gyventojais apstumdė į jį atvykusį jaunuolį. Įvykus incidentui, policija renka medžiagą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Tuo metu Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto asmens duomenų rinkimo šią savaitę Elektrėnuose vykusiame susitikime.
Dar vienas susitikimas su R. Žemaitaičiu konfliktu baigėsi Panevėžyje. Jo metu policija sulaikė du vyrus bei pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, ketvirtadienį rašė portalas „15min“.
Naujausi komentarai