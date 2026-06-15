Konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjere Inga Ruginiene

„Jau turime tekstą, pasižiūrėsime, kaip partneriai, opozicijoje esantys liberalai reaguos, nes reikia 29 parašų, mes turime 28. Kalbėsimės apie tai, su tekstu supažindinsime artimiausiu metu“, – pirmadienį po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi žurnalistams Seime sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Pagal Seimo statutą, sesijos metu ne mažiau kaip penktadalis Seimo narių gali pateikti interpeliaciją ministrui pirmininkui, reikalaudami paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus. Tačiau, kad Vyriausybės vadovas būtų atstatydintas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip pusė visų parlamentarų.
L. Kasčiūno teigimu, I. Ruginienė, sužinojusi apie didžiulio masto duomenų vagystę iš Registrų centro, nesiėmė politinės lyderystės valdyti krizę.
„Mes nežinome, kada tiksliai, nes ministras (V. Kondratovičius – BNS) negalėjo prisiminti, bet jis informavo premjerę apie situacijos rimtumą. Mes klausėme, ar buvo sukurta kokia nors koordinacinė struktūra, kuri valdytų krizę. Akivaizdu, kad jokios struktūros čia net nebuvo planuota kurti. Ar buvo ministrui duotas pavedimas atlikti tam tikrą funkciją, jeigu jau pati nesiima vadovauti, bent jau funkciją atlikti tam tikrą krizės valdyme, irgi akivaizdu, ką jis patvirtino, kad jis jokių pavedimų negavo“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Niekas negali paaiškinti, kaip tą pusantro mėnesio, kai buvo priimti sprendimai įdiegti tam tikrus saugiklius, iki Generalinė prokuratūra informavo, kodėl jau žinodami mūsų valstybės vadovai, ministrė pirmininkė nepriėmė sprendimo informuoti visuomenės. Dar reikia išsiaiškinti, ar nebuvo neformalaus sprendimo neinformuoti visuomenės“, – tvirtino jis.
Pasak konservatorių lyderio, nepasitikėjimo iniciatyvos jie atsisakys, jeigu socialdemokratai praneš, kad performuojant valdančiąją koaliciją keisis ir Vyriausybės vadovas.
Kaip rašė BNS, valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija svarsto į premjero pareigas deleguoti partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių.
BNS skelbė, kad Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos duomenimis, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
I. Ruginienė yra žurnalistams sakiusi, kad apie incidentą jai pranešta balandžio 3 dieną.
Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, iš pareigų pasitraukė Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė. Anksčiau, gegužės pabaigoje, atsistatydino Registrų centro vadovas Adrijus Jusas.
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