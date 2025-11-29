Konservatoriai taryboje aptars karą Ukrainoje, vidaus politiką, būsimus savivaldos rinkimus

„Pirmiausia, aptarsime geopolitines aktualijas, susijusias su Rusijos agresija prieš Ukrainą, taikos iniciatyvomis ir siūlymais Lietuvos pozicijai, kuri galėtų aktyviau veikti tarptautinėj arenoje, kad atsirastų daugiau teisingos taikos vizija ir kryptis, (...) mes išsakysime savo pozicijas ir idėjas“, – BNS sakė TS-LKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Aišku, aptarsime ir vidaus procesus, chaosą, kuris vyksta, vertinsime biudžetą, krizių valdymą“, – teigė jis.
Konservatoriai taryboje taip kalbėsis ir apie savo siūlomą kovos su dezinformacija politikos dokumentą, kurį ketina dar šią rudens sesiją pateikti Seime.
Opozicinė partija taip pat pradės ir pasiruošimą 2027 metais vyksiantiems savivaldos rinkimams.
„Pateiksime tam tikrą planą mūsų skyrių vadovams, visos Lietuvos, kaip mes matome tą pasiruošimo pradžią“, – kalbėjo TS-LKD vedlys.
Konservatorių frakciją Seime sudaro 28 nariai.
