Paaiškėjo, kuri partija – populiariausia

Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, už konservatorius gruodį būtų balsavę 12,9 proc., lapkritį tokių buvo 13,7 procento.
„Gal dėl to, kad valdančioji dauguma silpnai save parodė, nėra ryškių ministrų, tik vienas su pliusu (daugiau vertinančiųjų palankiai nei nepalankiai – BNS), visi kiti trylika – su minusiais. Tame kontekste opozicija atrodo vis geriau, o anie vis blankiau ir blankiau“, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys.
Tuo metu valdančiąją Lietuvos socialdemokratų partiją palaikytų 11,4 proc. respondentų (lapkritį – 12 proc.).
Trečia reitinguose išlieka valdančioji „Nemuno aušra“, šią politinę jėgą palaikytų 10 proc. Lietuvos gyventojų – tiek pat, kiek ir prieš mėnesį.
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ reitingas siekia 8,2 proc. (lapkritį – 9,3 proc.), valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 7,2 proc. (lapkritį – 7,4 proc.).
Už opozicinį Liberalų sąjūdį balsuotų 6,6 proc. apklausos dalyvių (lapkritį – 5,3 proc.).
„Vilmorus“ apklausa taip pat rodo, kad kitą partiją palaikytų 3,4 proc., o nebalsuotų 12,2 proc. respondentų. Nežinančiųjų, už ką balsuotų, buvo 28,1 proc. tyrimo dalyvių.
V. Gaidys atkreipė dėmesį, kad padaugėjo gyventojų, besirenkančiųjų balsuoti už kitą partiją.
„Tarp kitų partijų dominuoja Nacionalinis susivienijimas. Jeigu jų pavadinimas būtų įrašytas ir būtų galima pasirinkti, manau, praeitų balsavimo barjerą“, – tvirtino „Vilmorus“ vadovas.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko gruodžio 12–30 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
Naujausi komentarai