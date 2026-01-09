Naujausia apklausa: Nausėda pasiekė 20 metų nematytas žemumas

Anot jos, Gitano Nausėdos reitingas toliau krinta ir išlieka žemiausiu nuo darbo pradžios 2019 metais – šalies vadovą gruodį palankiai vertino 38,2 proc., nepalankiai – 42,6 proc. Lietuvos gyventojų.
Lapkritį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 45,2 proc. respondentų, nepalankiai – 32,3 procento. Tai lėmė, kad prezidentas iš pirmos populiariausių politikų vietos nukrito į ketvirtą.
„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius lygina su Rolando Pakso prezidentavimu.
„Paprastai prezidentai turi teigiamus vertinimus, būna pirmoje vietoje. Neigiamą vertinimą Lietuvos prezidentas pastarąjį kartą turėjo 2004 metais ir tai buvo Rolandas Paksas. Tačiau jo atveju buvo labai aiškios priežastys – tėvynės išdavystė“, – BNS sakė sociologas.
Anot jo, nėra vienos priežasties, kodėl G. Nausėdos reitingas jau kelis mėnesius iš eilės drastiškai mažėja.
„Tas kritimas prasidėjo vasarą ir sietinas su Vyriausybės formavimu, kuris truko iki spalio. Paskui buvo demonstracijos, laužai prie Seimo. Nėra vieno įvykio, tai procesas“, – aiškino V. Gaidys.
Sociologas tikino, kad prezidentą neigiamai vertina daugiausia Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir „Nemuno aušros“ rinkėjai. Palankiausiai į G. Nausėdą žiūri Lietuvos socialdemokratų partijos elektoratas.
Iš antrosios į pirmąją vietą pagal populiarumą tarp Lietuvos politikų pakilo opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis. Jį palankiai vertina 47 proc., nepalankiai – 33 proc. Lietuvos gyventojų. Lapkritį atitinkami reitingai siekė 44,2 ir 30,5 procento.
Į antrąją vietą pakilo „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga. Palankiai vertinančių europarlamentarą skaičius lieka toks pats kaip ir lapkritį – 39,6 proc., nepalankus politiko vertinimas siekia 36,7 proc, lapkritį jis buvo 35,2 procento.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen reitingų lentelėje yra trečia. Teigiamos nuomonės apie ją yra 39,1 proc. (lapkritį – 37,4 proc.), neigiamos – 38,9 proc. (35,3 proc.) gyventojų.
Penktą vietą užima TS-LKD vedlys Laurynas Kasčiūnas. Teigiamai jį vertina 36,5 proc. gyventojų (lapkritį – 34,6 proc.), neigiamai – 42 proc. (lapkritį – 40 proc.) apklaustųjų.
Toliau lentelėje – Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius. Palankiai jį vertina 35,5 proc. gyventojų (lapkritį – 35,8 proc.), neigiamai – 34,4 proc. (lapkritį – 28,4 proc.) apklaustųjų.
Iš penktosios vietos į septintąją gruodį nukrito užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos diplomatijos vadovą palankiai vertino 34,2 proc. apklausos dalyvių, nepalankiai – 26,2 proc. respondentų (lapkritį buvo atitinkamai 36,4 ir 22,3 procento).
Nemėgstamiausiu politiku Lietuvoje lieka valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Apklausos duomenimis, jį nepalankiai vertina 56,1 proc. (lapkritį – 50,4 proc.) Lietuvos gyventojų, palankiai – 26,1 proc. (25,3 procento).
Antra neigiamai vertinamų politikų sąraše – premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė. Apie ją nepalankiai atsiliepė 49,1 proc. (buvo – 41 procentas) respondentų, palankiai – 30,3 proc. (buvo – 35,4 proc.) apklaustųjų.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko gruodžio 12–30 dienomis. Apklaustas tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
