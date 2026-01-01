Kubilius: ES turėtų apsvarstyti šią galimybę

Gynybos eurokomisaras Andrius Kubilius iškėlė idėją sukurti „galingas, nuolatines 100 tūkst. karių Europos karines pajėgas“ kaip galimą variantą geriau apsaugoti senąjį žemyną.
„Kaip mes pakeisime 100 tūkst. karių amerikiečių nuolatines karines pajėgas, kurios yra Europos kariuomenės stuburas?“ – klausė jis kalboje Švedijoje.
Šis pasiūlymas nuskambėjo tuo metu, kai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pareiškimų, kad nori perimti Grenlandiją, sustiprėjo NATO sąjungininkų nuogąstavimai dėl Vašingtono patikimumo.
Nerimas dėl D. Trumpo įsipareigojimo Europai jau paskatino bloko šalis dėti daugiau pastangų stiprinant savo kariuomenes, atsižvelgiant į Rusijos keliamą grėsmę.
Idėjos dėl centralizuotos Europos kariuomenės sukūrimo sklando metų metus, tačiau iš esmės jos nesulaukė palaikymo, mat šalys nenori atsisakyti savo kariuomenių kontrolės.
JAV spaudė savo sąjungininkes Europoje prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą ir užsiminė, kad galėtų iškelti pajėgas iš senojo žemyno, kad sutelktų savo dėmesį į Kiniją.
„Tokiais laikais neturėtume bėgti nuo svarbiausių klausimų, susijusių su mūsų instituciniu pasirengimu gynybai“, – sakė buvęs Lietuvos premjeras A. Kubilius.
Savo kalboje eurokomisaras taip pat pasisakė už „Europos saugumo tarybos“ – pagrindinių galybių, įskaitant galbūt ir Britaniją, – sukūrimą. Toks organas, pasak A. Kubiliaus, galėtų padėti greičiau priimti sprendimus dėl Europos gynybos.
„Europos saugumo tarybą galėtų sudaryti pagrindiniai nuolatiniai nariai kartu su keliais rotuojamais nariais“, – sakė jis.
„Iš viso apie 10–12 narių, kurių užduotis – aptarti svarbiausius gynybos klausimus“, – aiškino A. Kubilius.
Jis teigė, kad tokios institucijos dėmesys pirmiausia turėtų būti sutelktas į bandymą pakeisti karo Ukrainoje dinamiką, siekiant užtikrinti, kad Kyjivas nepatirtų pralaimėjimo.
„Turime turėti aiškų atsakymą – kaip ES ketina pakeisti šį scenarijų? – sakė jis. – Štai kodėl mums dabar reikia turėti Europos saugumo tarybą!“
