Lenkijos prezidentas sako, kad jo ir Gitano Nausėdos požiūris dėl Ukrainos narystės ES išsiskiria

G. Nausėda yra ne kartą paraginęs 2030-ųjų sausio 1-ąją numatyti kaip konkrečią Kyjivo narystės Bendrijoje datą.
Tuo metu K. Nawrockis nuosaikiau vertina galimą Ukrainos prisijungimą prie ES. Lenkijos prezidentas taip pat neseniai blokavo premjero Donaldo Tusko Vyriausybės siūlomą įstatymą, pratęsiantį teisių užtikrinimą Ukrainos pabėgėliams bei priešinosi Ukrainos norui tapti NATO nare.
„Mes kiek kitaip su prezidentu žvelgiame į Ukrainos integraciją ES. Mūsų pokalbiai bus tęsiami kitame lygmenyje. (...) Aš neatmetu galimybės pilno solidarumo su Ukraina, bet čia yra reikalai tarp Lenkijos ir Ukrainos“, – Prezidentūroje kalbėjo K. Nawrockis.
Kaip rašė BNS, netrukus po to, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, ši pareiškė norą įstoti į ES. Tačiau šiuo metu derybos dėl narystės yra įstrigusios, nes tolesnį procesą vetuoja Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.
Vengrija sako, kad Ukrainos narystė bloke keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.
