Nawrockis ir Trumpas telefonu aptarė santykius, regiono saugumą, Ukrainą

2025-12-26 19:15
BNS inf.

Lenkijos ir JAV prezidentai penktadienį telefonu aptarė santykius, regiono saugumą, Ukrainą, pranešė lenkų prezidentūra.

Karolis Nawrockis ir Donaldas Trumpas
Karolis Nawrockis ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šiandien surengė dar vieną pokalbį telefonu“, – socialiniame tinkle „X“ parašė prezidentūra.

Pranešime nurodoma, kad pradėję pokalbį abu lyderiai pasveikino vienas kitą su Kalėdomis.

Be transatlantinių santykių ir regiono saugumo, prezidentai taip pat aptarė tęsiamas taikos derybas dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, sakė lenkų prezidentūra.

„Tarp kitų temų buvo Lenkijos dalyvavimas G-20 („Didžiojo dvidešimtuko“) darbe, Lenkijos ir JAV ekonominis bendradarbiavimas, energijos klausimai“, – sakoma įraše.

Jame priduriama, kad pokalbis vyko tvyrant šiltai ir nuoširdžiai atmosferai.

Šiame straipsnyje:
karolis nawrockis
Donaldas Trumpas
regiono saugumas
Ukraina

