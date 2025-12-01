Trumpas: Putinas nori, kad Ukrainai sektųsi

„Putinas nori, kad Ukrainai sektųsi. Skamba truputį keistai, bet, kaip paaiškinau prezidentui (Zelenskiui – ELTA), prezidentas Putinas buvo labai dosnus, kalbėdamas apie savo norą, kad Ukrainai sektųsi. Įskaitant energetikos, elektros energijos ir kitų dalykų tiekimą labai žemomis kainomis“, – atsakinėdamas į žurnalistų klausimus aiškino D. Trumpas.
„Mūsų susitikimas buvo puikus (...) neabejotinai padarėme didelę pažangą“, – spaudos konferenciją pradėjo D. Trumpas.
„Buvo garbė jus priimti „Mar-a-Lago“, tikiuosi, kad jums patiko maistas“, – kreipdamasis į V. Zelenskį sakė JAV prezidentas.
Tuomet D. Trumpas suteikė progą pasisakyti Ukrainos prezidentui, kuris pradėjo nuo padėkų JAV prezidentui.
„Aptarėme visus taikos susitarimo aspektus (...). Dėl 20 punktų taikos plano sutarta 90 proc. Dėl JAV saugumo garantijų sutarta 100 proc. Dėl JAV-Europos saugumo garantijų – beveik sutarta. Dėl karinio aspekto sutarta 100 proc. Klestėjimo planas šiuo metu baigiamas derinti“, – kalbėjo V. Zelenskis.
„Sutarėme, kad saugumo garantijos – pagrindinis dalykas, siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką. Ir mūsų komandos toliau tęs darbą ties visais jų aspektais“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
„Taip pat turėjome bendrą, produktyvų pokalbį telefonu su Europos lyderiais (...). Ir sutarėme, kad mūsų komandos susitiks artimiausiomis savaitėmis baigti derinti visus aptartus klausimus. Sutarėme su prezidentu Trumpu, kad jis mus priims, galbūt Vašingtone (...) sausį“, – sakė V. Zelenskis.
Tuomet V. Zelenskis dar kartą padėkojo D. Trumpui už šiltą priėmimą ir turiningas diskusijas.
Po to prezidentai atsakinėjo į žurnalistų klausimus.
Donbaso klausimą abu vadino labai sudėtingu
Žurnalistas D. Trumpo paklausė apie laisvos prekybos zoną Ukrainos rytiniame Donbase.
„Sakyti, kad dėl jos sutarėme, būtų per stipru. Tačiau mes artėjame prie susitarimo. Tai neabejotinai vienas iš itin svarbių klausimų. Jis neišspręstas, bet esame kur kas arčiau sprendimo. Tai – labai sudėtingas klausimas, bet, manau, jis bus išspręstas“, – sakė JAV prezidentas.
Po to D. Trumpas sulaukė klausimo apie dviprasmiškus signalus iš Maskvos, pvz. jos reikalavimą, kad Ukraina atsisakytų pretenzijų į Donbasą.
„Na, būtent to jie prašo. (...) šį klausimą jie turės spręsti, bet manau, kad reikalai juda tinkama linkme“, – kalbėjo D. Trumpas.
Ukrainos prezidento žurnalistė paklausė, koks jo požiūris į Donbasą: ar tai turėtų būti demilitarizuota laisvos prekybos zona?
„Kalbėjome apie 20-ies punktų taikos planą, ir aš esu laimingas, kad mūsų komandos labai priartėjo prie rezultatų“, – kalbėjo V. Zelenskis, gyręs JAV ir Ukrainos delegacijų darbą pastarosiomis savaitėmis.
„Tai – labai sudėtingas klausimas. Jūs žinote mūsų poziciją. Mes turime gerbti savo įstatymus ir žmones. Gerbiame teritoriją, kurią kontroliuojame. Mūsų požiūris yra labai aiškus, ir būtent todėl prezidentas Trumpas sakė, kad tai – labai sudėtingas klausimas. Ir, be abejo, mūsų ir rusų pozicijos jo atžvilgiu skiriasi“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Referendumo galimybė
V. Zelenskis taip pat sulaukė klausimo apie taikos plano patvirtinimą referendumu.
„Jei planą bus labai sunku priimti mūsų visuomenei, be abejo, kad mūsų visuomenė turės rinktis ir balsuoti, nes tai – jų žemė. Tai – ne vieno žmogaus žemė, o visos tautos, daugybei ateities kartų“, – sakė jis.
D. Trumpas buvo paklaustas apie, jo nuomone, sudėtingiausius vis dar neišspręstus klausimus.
„Manau, teritorijos, apie kurias jūs kalbate (...), kai kurios jau paimtos (rusų – ELTA), kai kurios – ne, bet, manau, gali būti paimtos per artimiausius kelis mėnesius. Ir geriau priimti pasiūlymą dabar“, – sakė JAV prezidentas.
Pagyros Putinui, dvi tirados apie „raganų medžioklę“
Spaudos konferencijos metu D. Trumpas taip pat gyrė V. Putiną dėl šio sprendimo nebombarduoti Zaporižios atominės elektrinės ir jų gerus santykius „nepaisant raganų medžioklės“ dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus 2016-aisiais.
Žurnalistas D. Trumpo paklausė, kiek laiko šis paskutinis derybų etapas galėtų trukti.
„Jei viskas vyks labai sklandžiai, galbūt kelias savaites. Jei prastai – ilgiau. Jei labai prastai – nieko nebus. Tai būtų apmaudu. Yra galimybė, kad derybos nepavyks. Po kelių savaičių žinosime (...) Manau, kad mums pavyks“, – sakė jis.
D. Trumpo buvo paklaustas apie jo anksčiau minėtą trišalį susitikimą tarp JAV, Ukrainos ir Rusijos prezidentų.
„Manau, kad jis galėtų įvykti – atėjus tinkamam laikui. Šiandien Putinas atrodė labai įdomiai. Jis nori, kad (susitarimas būtų pasiektas – ELTA). Jis man taip sakė, aš juo tikiu“, – kalbėjo D. Trumpas, prieš pradėdamas antrą tiradą sekmadienio spaudos konferencijos metu apie „raganų medžioklę“ dėl Rusijos vaidmens per ankstesnius prezidento rinkimus.
„Aš jį labai gerai pažįstu ir manau, kad (rasime sutarimą – ELTA)“, – sakė JAV prezidentas.
„Putinas nori, kad Ukrainai sektųsi. Skamba truputį keistai, bet, kaip paaiškinau prezidentui (Zelenskiui – ELTA), prezidentas Putinas buvo labai dosnus, kalbėdamas apie savo norą, kad Ukrainai sektųsi. Įskaitant energetikos, elektros energijos ir kitų dalykų tiekimą labai žemomis kainomis“, – aiškino D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad V. Putinas nesutinka su paliaubomis (įskaitant galimo referendumo metu), nes esą nenori, kad reikėtų pradėti karo veiksmus iš naujo.
„Aš suprantu prezidento Putino poziciją. Turi suprasti kitos pusės poziciją. (...) Aš esu taikos pusėje. Manau, kad tai yra problema, kuri bus išspręsta“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Kas nutiks, jei po kelių savaičių (derybos žlugs – ELTA)? Ką esate pasirengęs daryti?“ – žurnalistas paklausė D. Trumpo.
„Jie toliau kovos. Ir jie toliau žus. Negerai. Bet, jei nieko neįvyks, jie toliau kovos, ir jie toliau žus. Ir mes to nenorime. Ir jis to nenori (rodydamas pirštu į V. Zelenskį – ELTA). Prezidentas Putinas to nenori“, – sakė JAV prezidentas, užbaigdamas spaudos konferenciją.
Prezidentai rezidencijoje „Mar-a-Lago“ kalbėjosi daugiau nei 2,5 valandos.
Sekmadienio susitikime Ukrainos prezidentas siekė užsitikrinti JAV prezidento paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
Lapkričio pabaigoje D. Trumpo administracija pateikė 28 punktų taikos planą, kuris sukėlė nerimą Kyjivui ir jo sąjungininkėms Europoje, nes atkartojo kai kurias Kremliaus pozicijas.
V. Zelenskis ir jo partneriai nuo tada rengė patikslintą 20 punktų planą, be kita ko, per neseniai Berlyne ir Majamyje vykusius susitikimus su aukštais D. Trumpo administracijos pareigūnais, o JAV taip pat surengė atskiras derybas su Maskva.