Liberalų sąjūdis ketvirtai kadencijai patvirtins Viktoriją Čmilytę-Nielsen partijos pirmininke

Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, vyksiančiame suvažiavime V. Čmilytė-Nielsen taip pat pristatys dviejų metų kadencijos ataskaitą.
Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.
Šios politinės jėgos lyderio kadencija trunka dvejus metus, tačiau kadencijų skaičius nėra ribojamas.
Susitikime numatytas ir rezoliucijų svarstymas – dėl politinės padėties Lietuvoje, kurią pristatys Seimo narys Simonas Gentvilas, bei dėl Ukrainos palaikymo tęstinumo, ją pristatys europarlamentaras Petras Auštrevičius.
Partijos suvažiavimo metu sveikinimo žodžius Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas, Ukrainos, Latvijos ir Estijos liberalų partijų politikai, taip pat Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkė Izidė Marcinkutė.
Šiuo metu liberalai Seime turi dvylika atstovų.
