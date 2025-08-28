 Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos pasienio valstybėse lankysis Ursula von der Leyen

Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos pasienio valstybėse lankysis Ursula von der Leyen

2025-08-28 17:19
BNS inf.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pirmadienį lankysis Lietuvoje.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / EPA-ELTA nuotr.

Vizito metu, kuris prasidės penktadienį, Komisijos vadovė iš viso aplankys septynias Europos Sąjungos (ES) išorinę sieną turinčias valstybes.

Kaip rašoma EK vadovės darbotvarkėje, U. von der Leyen susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat lankysis pasienyje su Baltarusija.

Penktadienį U. von der Leyen vyks į Latviją ir Suomiją, šeštadienį Estiją, sekmadienį – Lenkiją, Bulgariją, o pirmadienį Komisijos vadovė be Lietuvos taip pat aplankys Rumuniją.

U. von der Leyen vizitas skirtas parodyti, kad Bendrija remia valstybes joms stiprinant krašto apsaugą, didinant gynybos finansavimą, taip siekiant apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos.

Šiame straipsnyje:
Ursula von der Leyen
EK vadovė
EK vadovė Lietuvoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų