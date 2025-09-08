 Lietuvoje lankysis EVT vadovas Antonio Costa

2025-09-08 17:07
Lietuvoje antradienį lankysis Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta), pirmadienį pranešė Prezidentūra.

Su Lietuvoje viešinčiu politiku susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda.

„Prezidento ir EVT pirmininko susitikime bus kalbama apie naujo Europos Sąjungos (ES) politinio sezono aktualijas, visų pirma europinę paramą Ukrainai, ES saugumo ir gynybos stiprinimą, ypatingos svarbos infrastruktūros atsparumą, migraciją, konkurencingumą, 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą“, – nurodoma pranešime.

A. Costa, kaip EVT vadovas, Vilniuje lankysis pirmą kartą.

Pastarasis jo vizitas vyko praėjusių metų spalį, prieš politikui pradedant eiti minėtas pareigas, tačiau jau būnant išrinktu Tarybos pirmininku.

