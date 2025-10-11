LSDP taryba nusprendė perimti Kultūros ministeriją, išlaikyti koaliciją su „Nemuno aušra“

„Šiandien taryboje priimtas sprendimas, kad mes pasiimame Kultūros ministeriją“, – žurnalistams šeštadienį sakė Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
Tai buvo vienas iš partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus siūlomų variantų partijos tarybai. Kitas variantas – mažumos Vyriausybė. Savo kalboje M. Sinkevičius teigė, kad šiam scenarijui socialdemokratai yra paruošę planą.
M. Sinkevičius: Kultūros ministerija perimama nevykdant mainų
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas M. Sinkevičius sako, kad Kultūros ministerija iš „Nemuno aušros“ perimama nevykdant jokių mainų, lauks partnerių reakcijos.
„Pasiūlė mūsų partija perimti tą (Kultūros – BNS) ministeriją socialdemokratų atsakomybėn. Ar bus kokie nors „Nemuno aušros“ reagavimai, reikalavimai, mes pamatysim sužinoję jų reakciją“, – žurnalistams šeštadienį po LSDP tarybos posėdžio sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, iki priimant šį sprendimą nebuvo aptarti jokie postų mainai.
M. Sinkevičius taip pat teigė neatmetantis galimybės, kad „aušriečiai“ gali pasitraukti iš valdančiosios koalicijos.
„Pamatysime, mes to nebijome. (...) Tada arba mažuma, arba nauja koalicija. (...) Čia nėra ėjimas „va bank“, pasitikėjome koalicijos partneriu, susiderėjome dėl ko susiderėjome. (...) Matome, kad partneris akivaizdžiai nesusitvarko su ta sritimi, tai mes, kaip už koaliciją labiausiai atsakinga partija, padėsime. Perimsime ir sutvarkysime“, – kalbėjo socdemų lyderis.
Jis nesiėmė spėlioti, kokia bus „aušriečių“ ir jų lyderio Remigijaus Žemaitaičio reakcija į šį LSDP sprendimą.
„Kaip jie reaguos, kaip reaguos pirmininkas, kaip reaguos į nieką nereaguojanti frakcija, aš nežinau. Gal frakcijos atskiri žmonės pasisakys. Nežinau, mes pasigedome, tiesą sakant, frakcijos narių vertinimo dėl jų partijos lyderio pasisakymų, dėl to paties pono Arūno Gelūno“, – kalbėjo socialdemokratų vedlys.
Premjerė nori stabilizuoti Vyriausybės darbą
Perimti Kultūros ministeriją buvo vienas iš M. Sinkevičiaus siūlomų variantų partijos tarybai. Kitas variantas – mažumos Vyriausybė. Savo kalboje partiečiams M. Sinkevičius teigė, kad šiam scenarijui socialdemokratai yra paruošę planą.
Premjerė I. Ruginienė sakė, kad kitą savaitę pradės konsultacijas dėl kultūros ministro, tačiau geriausia kandidate įvardijo Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“.
LSDP pirmininkas sako, kad dėl socdemų kandidato į kultūros ministrus sprendimo dar nėra.
„Buvo pasakyta premjerės, kad premjerės manymu, tai yra geriausias kandidatas užimti šią poziciją, bet partija dėl to nepasakė“, – teigė M. Sinkevičius.
I. Ruginienė po LSDP tarybos posėdžio žurnalistams, kad jos pagrindinė užduotis – stabilizuoti Vyriausybės darbą. Dėl to, anot jos, socdemai ir priėmė šį sprendimą.
„Šiai dienai 13 ministerijų veikia puikiai, (...) šiai dienai aš turiu viską padaryti, kad Vyriausybė dirbtų pilna jėga. (...) Šiandien matau, kad 14-ąjai ministerijai kritiškai reikalingas vadovas ir komanda, tą ir padarysiu“, – teigė premjerė.
„Mano pagrindinis tikslas – sutarti su kultūros bendruomene ir komandoje turi atsirasti tie žmonės, kurie galės dirbti ir supras klausimo esmę“, – sakė ji.
Pasak Vyriausybės vadovės, nors geriausia kandidate į kultūros ministres mato V. Aleknavičienę, dėl galutinio pasirinkimo vyks konsultacijos su partija.
„Mano nuomonė nepakitusi, kad tai yra pats tinkamiausias žmogus, kuris gali dirbti kultūros srityje. (...) Mes su partija pasitarsime ir koalicijos partneriai tikrai tame procese dalyvaus, bet noriu pasakyti, kad daugiau gaišti negaliu ir tikrai aktyviai įsijungsiu į šitą procesą ir Vyriausybė turi startuoti su pilna jėga“, – kalbėjo I. Ruginienė.
