Alytaus meras: tikėtina, dabar daugiau LSDP skyrių pasakytų, kad su „Nemuno aušra“ ne pakeliui

„Tarybos posėdyje buvo labai daug įvairių nuomonių. Vieni siūlė likti toliau, dirbti, galbūt leisti „Nemuno aušrai“ pasitaisyti. Buvo nuomonių, kurie sakė – o gal pasitikrinkime skyriuose temperatūrą, nes skyriuose buvo darytas balsavimas prieš tris mėnesius, kai buvo pasiūlyti keli variantai su kuo galėtume būti koalicijoje. Ir iš šešiasdešimties skyrių keturiasdešimt keli skyriai pasakė, kad galbūt „Nemuno aušra“ būtų tas variantas, su kuriuo mums reikėtų būti“, – laidoje „ELTA kampas“ sakė N. Cesiulis.
„Manau, jeigu reikėtų partijos skyriams balsuoti dabar, tai, tikėtina, daugiau skyrių pasakytų, kad mums su „Nemuno aušra“ yra ne pakeliui ir reikia ieškoti naujų partnerių“, – aiškino LSDP vicepirmininkas.
Politiko vertinimu, nuo tada, kai rugpjūčio pabaigoje buvo sudaryta naujoji valdančioji dauguma, buvo ne vienas protestas, buvo ir nepriimtinų „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, partijos pozicijų. Visa tai, jo vertinimu, apsunkina darbą. Todėl, mero nuomone, socialdemokratai neturėtų būti koalicijoje su „aušriečiais“.
„Pradėjo trys mėnesiai, praėjo daugybė įvairių pasisakymų ir tam tikrų kultūros bendruomenės protestų. Ir pamatėme, kad gal iš tikrųjų su „Nemuno aušra“ mums darosi kuo toliau, tuo sudėtingiau. Mano asmenine nuomone, iš viso su „Nemuno aušra“ nereikėtų dirbti“, – pažymėjo Alytaus miesto meras, akcentuodamas, kad valdantiesiems būtina koncentruotis į darbus.
Abejoja, ar R. Žemaitaitis gali pasikeisti: mano, kad reikia ieškoti naujų koalicijos partnerių
Kaip skelbta, šeštadienį vykusios LSDP tarybos metu buvusi partijos lyderė Vilija Blinkevičiūtė žurnalistams teigė mananti, kad „galima surasti būdų suvaldyti“ R. Žemaitaitį.
N. Cesiulis patvirtino, kad Europos Parlamente dirbanti politikė ragino LSDP tarybą neskubėti priiminėti sprendimų dėl „Nemuno aušros“. Vis tik, pats meras abejoja, ar įtampas koalicijoje kelianti partija bei jos pirmininkas gali pasikeisti.
„Kaip sako – paukštis negali nečiulbėti, lakštingala negali nečiulbėti. Aš manau, kad Remigijus Žemaitaitis negali nešnekėti“, – pabrėžė jis.
Vis tik, N. Cesiulis pripažino, kad išmesti „Nemuno aušrą“ ir koalicijos nėra paprastas sprendimas. Pasak jo, vasarą sugriuvus Gintauto Palucko Vyriausybei ir prasidėjus naujoms koalicinėms deryboms darbai ministerijose stojo.
„Nėra labai paprastas sprendimas, kad paimame, metame „Nemuno aušrą“, pradedame ieškoti kitų partnerių. (...) Negali būti dviejų, trijų mėnesių laikotarpis, kai mes rinksime ministrus, vėl tvirtinsime, vėl eisime pas prezidentą ir panašiai“, – kalbėjo Alytaus meras, vis tik pažymėdamas, kad dabartinė koalicija neturi daug perspektyvų.
„Aš visą laiką linkęs daryti – jeigu matai, kad nebebus ir nieko iš koalicijos nesigauna, gal reikia greičiau nutraukti tam tikrus santykius ir ieškoti naujų sprendimų nei laukti, kentėti ir vis tiek galutiniame variante bus ta pati situacija. (..) Mano nuomone, reikėtų ieškoti naujų partnerių“, – teigė LSDP vicepirmininkas.
Įvertino pasikeitusią M. Sinkevičiaus poziciją dėl „aušriečių“: tik durnas ir miręs nekeičia nuomonės
Tuo metu klausiamas apie naująjį LSDP pirmininką, Jonavos merą Mindaugą Sinkevičių, N. Cesiulis teigė, kad kolega socialdemokratas prisiėmė lyderystę partijai sunkiu laikotarpiu.
„Šiuo metu aš tikrai manau, kad Mindaugas puikiai prisiėmė atsakomybę, parodė lyderystę. O pažiūrėsime, kaip toliau seksis. Dar laukia pakankamai ilgas laiko tarpas, dar trys metai iki kitų Seimo rinkimų. Geriausiai bus pamatuoti (lyderystę – ELTA) po trijų metų, kai bus Seimo rinkimai – kas yra dabar ir kas bus po jų“, – aiškino LSDP vicepirmininkas.
Šių metų pavasarį LRT radijui M. Sinkevičius teigė, kad, būdamas G. Palucko vietoje, jis nebūtų ėjęs į koaliciją su „Nemuno aušra“. Nors dabar Jonavos meras vadovauja LSDP, koalicijoje „aušriečiai“ tebėra.
N. Cesiulis nesutiko, kad partijos pirmininkas elgiasi neprincipingai.
„Aš visą laiką sakau – tik durnas ir miręs nekeičia nuomonės. Tai šioje vietoje manau, kad yra daroma taip, kaip atrodo tuo metu geriausia“, – dėstė meras.
„Manau, kad Mindaugas pasielgė pakankamai teisingai, nes skyriai (...) pasakė, kad „Nemuno aušra“ tikrai tuo metu yra geriausiais pasirinkimas, ir Mindaugas negalėjo negirdėti skyrių nuomonės“, – apibendrino N. Cesiulis.
ELTA primena, kad kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius buvo užsiminęs kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį.
Vis tik, nepaisant tvyrančių įtampų, praėjusią savaitę posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra" nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
