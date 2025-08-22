„Valstiečių“ lyderis: šis derybų procesas nėra įprastas

„Mes dabar tikrai darome tai, kas nėra labai įprasta, bet aš manau, kad visgi partija turi dalyvaut šitų sprendimų priėmime, nes jie yra ir su savo rizikomis, ir su atsakomybe. Kai tą sprendimą priima visi, mes tada jaučiame įsipareigojimą visi ir dirbti tinkamai bei stengtis“, – prieš derybų pradžią žurnalistams sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.
Tai yra antrasis kartas, kuomet Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje trijų politinių jėgų atstovai aptaria valdančiosios daugumos formavimą.
Į susitikimą partijos susirinko LVŽS tarybai ketvirtadienio vakarą konstatavus, kad iki šiol pasiekti derybų rezultatai yra pakankami toliau derėtis, bet ne visiškai pakankami, jog būtų galima pasirašyti koalicijos sutartį.
Kaip yra sakę derybininkai, vienas iš aspektų, dėl kurių politinėms jėgoms sunkiausia susitarti – mokestiniai klausimai.
„Valstiečiai“ dar anksčiau yra pristatę 41 punkto sąrašą deryboms. Jame, be kita ko, yra ir mokestinės reformos peržiūrėjimas.
Mes dabar tikrai darome tai, kas nėra labai įprasta, bet aš manau, kad visgi partija turi dalyvaut šitų sprendimų priėmime, nes jie yra ir su savo rizikomis, ir su atsakomybe.
LSDP pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė yra sakiusi, kad „valstiečių“ apetitas siekia vos ne milijardą eurų – tiek reikėtų lėšų finansuoti jų siūlymus, o partijos atstovų paaiškinimai, iš kur būtų paimtos lėšos jų idėjų finansavimui, nebuvo konkretūs.
Savo ruožtu A. Veryga teigė, jog peržiūrėti reformą siūlo su alternatyviais variantais.
„Siūlome savo pajamų šaltinius. Mes siūlome ir bankų solidarumo mokestį nuolatinį nustatyti. Siūlome ir akcizus didinti tabako, alkoholio, elektroninėms cigaretėms ženkliai daugiau, negu dabar yra. Tai mes nesame kažkokie, kaip pasakyti, neatsakingi žmonės, kurie ateiname ir sakome, žinot, duokite daugiau pinigų, bet iš kur jų paimt, mums neįdomu“, – teigė „valstiečių“ lyderis.
Pasak A. Verygos, derybinei grupei pristačius rezultatus, „valstiečių“ taryba penktadienio vakarą rinksis į posėdį, per kurią būtų galutinai patvirtinta, ar bus pasirašoma koalicijos sutartis.
„Tai visada derybose tikslas yra daugiau išsiderėt. Arba aiškumą gaut“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, socdemai derybas dėl koalicijos pradėjo iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Koalicijos derybos tęsiasi prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui ketvirtadienį pateikus Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.
Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui, parlamentarai apsispręs antradienį.
(be temos)