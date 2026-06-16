LSDP taryba pritarė naujos koalicijos sutarčiai, daugiau aiškumo dėl ministrų – po Joninių

„Reziumė yra toks, kad balsavus už pateiktą dokumentą kaip derybinių grupių sutarimo objektą, (...) jam buvo visuotinai pritarta“, – po LSDP tarybos posėdžio sakė M. Sinkevičius.
„Užtrukome diskutuodami dėl teksto, ar jis atitinka partijos lūkesčius, tą mūsų siektiną politikos kairumą. Buvo išsakyta ir pastabų, ir šiek tiek kritikos, buvo ir padėkų išsakytų derybinei grupei“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, tarybos posėdyje dalyvavo apie 170 tarybos narių, dauguma buvo už.
„Jeigu gerai atsimenu, tai vienas gal prieš buvo ir tiktai devyni iš dalyvavusių susilaikė. Tai absoliuti dauguma jam (dokumentui – BNS) pritarė, tai reiškia, kad tai savotiškai atriša rankas tolesniam proceso užbaigimui ir sutarties galimam pasirašymui šią savaitę su koalicijos partneriais“, – kalbėjo socdemų vedlys.
Savo kabinete mato ne vieną dabartinį ministrą
LSDP, Demokratų „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sutartyje įrašytos atsakomybės sritys Seime ir Vyriausybėje, nurodyta, kad Seimo pirmininkas yra Juozas Olekas, o ministras pirmininkas – M. Sinkevičius, kuris apie savo sprendimą perimti Ministrų kabineto vairą iš Ingos Ruginienės paskelbė antradienio rytą.
Pasirašius sutartį, socdemų prezidiumas spręs dėl kandidatų į ministrus.
M. Sinkevičius nedetalizavo, kurių dabartinių Vyriausybės narių kėdės saugios, nors paminėjo, kad, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną norėtų matyti savo komandoje.
„Daug ir kitų matau. (...) Kol kas, tiesiog neužbėgdamas įvykiams už akių, kalbėsiu apie visą komandą, o ne atskirus komandos asmenis“, – teigė M. Sinkevičius.
„Tai aš kai jau turėsiu baigtinį sąrašą, pateiksiu prezidiumui. Tikiuosi, kad tą padarysime maksimaliai greitai, bet, matyt, vis tiek laiko šiek tiek užtruks, nes reikia ir pasikalbėti su žmonėmis, ir įsitikinti, gal kai kurie nebenori tęsti tos politinės karjeros, gal nori grįžti į Seimą ar keisti kažkokią savo karjeros kryptį. Tai su visais pakalbėsiu ir tada jau bus aiškiau“, – dėstė jis.
Socdemų vedlys nesiplėtė, ar jo kabinete atsiras vieta dabartinei premjerei I. Ruginienei.
„Tikrai noriu matyti ir kviesčiau Ingą Ruginienę būti aktyvia mano komandos dalimi. Tai čia nebūtinai apsiribojant Vyriausybe, Seimu, bet kad tai būtų aktyvi politikė ir tikrai dar ne laikas ir ne tie metai, kad jau kažkaip tai ten galvoti apie atšalimą, atsitraukimą ar kažkokį tokį mažiau matomą veikimą“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak jo, daugiau aiškumo, kurie socialdemokratų ministrai liks savo postuose, turėtų būti po Joninių.
Demokratai kandidatų nepateikė
Naują koaliciją ir naują Vyriausybę formuojančios partijos sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams Ministrų kabinete atiteks Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad į jas demokratai numatė atitinkamai Luko Savicko, Lino Kukuraičio ir Kęstučio Mažeikos kandidatūras.
M. Sinkevičius teigė, kad demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius jam kol kas nėra pateikęs jokių pavardžių.
„Aš manau, kad tai yra aktyvūs politikai. Kai ir jei jie bus pateikti, aš galėsiu pasakyti savo vertinimus. Kol kas aš manau, kad tai gali būti tiesiog gandų ir spekuliacijų elementas, nes ir mūsų atžvilgiu buvo nemažai spekuliacijų“, – kalbėjo LSDP lyderis.
„Virginijus Sinkevičius atėjus laikui pasakys, nežinau, kada tai bus, bet pasakys, kada ką jie ir kokioms pozicijoms nominuoja. Gali būti, kad pasakys gal pirmiausia man, nes turbūt reikia ne per spaudą sužinoti, kas bus tie nominantai“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, socialdemokratai anksčiau birželį nusprendė pašalinti iš valdančiosios daugumos „Nemuno aušrą“, o vietoje jos į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
„Valstiečių“ taryba koalicinei sutarčiai pritarė antradienį, demokratų valdyba dėl to renkasi trečiadienį.
Koalicinę sutartį LSDP, demokratai ir „valstiečiai“ tikisi pasirašyti šią savaitę. Tokia koalicija turėtų 75 atstovus Seime.
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