Maskvos planas Lietuvai

Kas čia vyksta?
Visai neseniai imta skelbti apie naujos politinės partijos idėją, o piliečiai kviečiami tapti jos steigėjais.
Tikslas – „sukurti skaidrią, teisinę, demokratišką ir savarankišką valstybę, kurioje valdžia būtų atskaitinga žmonėms, o nacionaliniai interesai – saugomi be išlygų“.
Vis dėlto, jei šios partijos programa būtų įgyvendinta, daugeliu atvejų būtų pakirsti Lietuvos valstybingumo pamatai ir tai keltų pavojų šalies nepriklausomybei.
Politologo Lauro Bielinio teigimu, naujos partijos užmojai, tikėtina, gali būti Kremliaus planas Lietuvai, nepaisant to, ar tos partijos sumanytojai sąmoningai tai daro, ar yra tokie naivūs, kad nesupranta, ką jų veiksmai reiškia.
„Bet kuriuo atveju, šis sumanymas naudingas Maskvai, ir Kremlius tikrai pasinaudos tomis inercijomis, kurios čia bus sukurtos“, – įsitikinęs L. Bielinis.
Partiją kuria asmuo, kuris, prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, važiavo į Baltarusiją, pas šalies agresorės sąjungininkę, Lietuvos kalėjime lankė žmogų, nuteistą už šnipinėjimą priešiškai valstybei, šiemet vasarą jam buvo atimtas aukštas Lietuvos valstybinis apdovanojimas, kurį gavo iš nušalintojo prezidento Rolando Pakso rankų.
„Akivaizdu, kad tas žmogus bendradarbiauja su Maskva per Baltarusiją ar tiesiogiai ir veikiausiai ne pirmus metus“, – įsitikinęs politologas.
Apie „konstitucinę vėžę“
Vienas kuriamos partijos siekių – „Lietuvos valstybės atkūrimas į konstitucinę vėžę“.
Šiose „vėžėse“ yra pabrėžiamas „Konstitucinio Teismo reformavimas arba panaikinimas“.
„Ką tai reiškia? Maskvos strategai irgi puikiai suvokia, kad tiesioginio smūgio smogti neverta. Daug paprasčiau ir efektyviau yra ardyti Lietuvos visuomenę ir valstybę iš vidaus štai tokiomis teisinėmis, politinėmis, moralinėmis ir psichologinėmis priemonėmis. Ir kalbos apie tai, kad reikia keisti Konstituciją, reikia keisti Konstitucinį Teismą arba iš viso jį panaikinti, yra siauros specializuotos veiklos požymiai, liudijantys, jog yra siekiama susilpninti arba sunaikinti Konstitucinį Teismą“, – mano L. Bielinis.
Tai gali būti vienas Kremliaus numatytų planų pakreipti Lietuvą į Rusijos pusę, galbūt netgi savanoriškai atsisakant nepriklausomybės.
„Kremliaus planai, ko gero, yra keli. Gali būti veikiama ir per įvairius asmenis, o bendra intencija – jaukti protus, dezorganizuoti, sukelti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Juk ne visi žmonės supranta, kas vyksta. Kai kam kyla klausimas: o kur šiuo atveju demokratija? O kad tų veikėjų veiksmai antikonstituciniai, nelabai kas gilinasi“, – teigė Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras Eugenijus Gentvilas.
Pasak politologo L. Bielinio, dalis tokio tipo politinių jėgų arba atskiri politikai nukreipti sudoroti Konstitucinį Teismą, kiti turi kitų veiklų – vieni veikia prieš žiniasklaidą, likusieji – prieš atskirus šalies politikus.
Reikia „ypatingojo prokuroro“
Dar vienas naujos partijos tikslų – įkurti „ypatingojo prokuroro instituciją“, kuri būtų „renkama žmonių“.
„Sovietmečiu buvo ypatingieji teismai, vadinamosios troikos, taip pat – ypatingojo prokuroro institucija. O kaip plačiau apibrėžia tie partijos steigėjai „ypatingojo prokuroro instituciją“? Tik tiek ir parašyta? Vadinasi, pirma įsteikime, o paskui jau suteiksime tam prokurorui tokias galias, kurios jam leis neįtikusiuosius šaudyti be teismo?“ – svarstė L. Bielinis.
Naujai kuriamos partijos akiratyje atsidūrė ir Ryšių reguliavimo tarnyba, Vilniaus politikos analizės institutas bei Rytų Europos studijų centras, kuriuos partijos sumanytojai vadina „propagandos centrais“ ir nusiteikę nutraukti jų finansavimą.
„Neabejoju, kad ateityje šis sąrašas būtų didesnis. Štai čia tokiu būdu siekiama susilpninti mūsų galimybę būti nepriklausoma ir vieninga valstybe, ardant ne tik teisminę sistemą, bet ir politinę struktūrą. Visa tai rodo tiesioginę arba netiesioginę, ideologinę ir propagandinę agresiją, sklindančią iš Maskvos“, – pabrėžė politologas L. Bielinis.
100 tūkst. balsų reiškia, kad labai lengva būtų manipuliuoti viešąja nuomone ir taip nulemti valstybės likimą.
Politinio lauko destrukcija
Kalbėdami apie „geopolitinį saugumą“, naujos partijos iniciatoriai akcentuoja „gerų santykių su visais kaimynais atkūrimą“, „referendumą dėl NATO teisinio įteisinimo ir bazės Šiauliuose klausimo“, „užsienio agentų įstatymo JAV modeliu“ priėmimą, taip pat „neįsitraukimą į karus, derybų dėl taikos Europoje inicijavimą“.
„Veikiausiai instrukcijose iš Maskvos taip yra suformuluota visai Europai. Man teko klausytis prancūzų komentarų, kur skamba tie patys naratyvai apie blogąjį NATO, apie pagarbą visoms šalims ir tai pačiai Rusijai, kuri „nėra bloga“. Tad vadinamasis geopolitinis modelis yra visiems vienodas. Tai – priešo kalba. Ar ta programa sudėliota Kremliuje, negalime nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau programa labai primena tą, kurią transliuoja Europoje į Maskvą žvelgiantys judėjimai ir asmenys“, – įsitikinęs politologas.
L. Bielinio teigimu, būtų labai sunku patikėti, kad naują partiją Lietuvoje kuriantys asmenys būtų patys savarankiškai sudėlioję šią politinę programą.
Mokslininkas mato analogų ir kitose valstybėse, tad neatmestina, kad šių idėjų šaltinis yra tas pats ir jis veikiausiai Maskvoje.
Parlamentaras E. Gentvilas akcentavo, kad pastaruoju metu jaučiamas itin didelis panašių jėgų suaktyvėjimas.
„Akivaizdu, kad vyksta kova dėl rinkėjų balsų, gerai, kad tie visi šiandienos fašistai ir komunistai, manyčiau, nesugebės susivienyti į vieną jėgą. Nors Europoje yra buvę, kai kraštutiniai kairieji ir kraštutiniai dešinieji pradėjo kelti vienodus reikalavimus, taip buvo Prancūzijoje dėl pirmalaikių prezidento rinkimų. Tikiuosi, kad Lietuvoje to nenutiks. Bet visiškas Lietuvos politinio lauko dezorganizavimas vyksta ir, panašu, kažkam diriguojant“, – teigė E. Gentvilas.
Prieš ES besitelkiančius politinius blokus įvairiose Vakarų šalyse akcentavo ir dar vienas Kovo 11-osios signataras, buvęs Seimo narys, diplomatas ir buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Mečys Laurinkus.
Tačiau, jo nuomone, tikėtino „geopolitinio dirigento“ vaidmens pervertinti nereikėtų.
„Ta valstybė dabar kariauja, sutelkti išteklius kam nors kitam vienu metu yra labai sunku. Bet pastaruoju metu kylanti banga prieš ES akivaizdžiai matyti. Kiek domiuosi, įvairūs apžvalgininkai tuos prieš Europą nusiteikusius veikėjus stumia į paraštes. Ir čia svarbu neapsigauti, nes buvo ne vienas atvejis, kai iš tų paraščių jie ima ir iškyla į pagrindines pozicijas“, – dėstė M. Laurinkus.
Jis spėjo, kad Lietuvoje artimiausiu metu išvysime tris tokias politines jėgas, nors jos galbūt nebus tokios gausios, kokių kai kas norėtų.
„Tai reikštų chaosą“
Naujos partijos kūrėjų planuose ir daugiau gudrių manevrų, vienas jų – „referendumo kartelės sumažinimas iki 100 tūkst. piliečių parašų“.
„Tai reikštų chaosą. 100 tūkst. parašų galima labai lengvai surinkti ir priversti nubalsuoti už bet ką – pakeisti valstybinę vėliavą, išvyti iš šalies neįtikusiuosius ir taip toliau. 100 tūkst. balsų reiškia, kad labai lengva būtų manipuliuoti viešąja nuomone ir taip nulemti valstybės likimą“, – teigė L. Bielinis.
Naujosios partijos sumanytojai į savo politinę programą įtraukė ir „Vytauto Landsbergio apsaugos už 300 tūkst. eurų per mėnesį panaikinimą“.
Anot pateiktų skaičių, reiškia, kad buvusio Aukščiausiosios Tarybos vadovo apsauga per metus valstybei kainuoja 3,6 mln. eurų.
Remiantis viešai prieinamais šaltiniais, Vadovybės apsaugos tarnybos, kuri saugo buvusį politiką, visas metinis biudžetas siekia 29,6 mln. eurų.
Vadinasi, pagal naujai kuriamos partijos veikėjų pateiktą informaciją, aštuntoji šių pinigų yra skiriama vien tik V. Landsbergio apsaugai.
„Akivaizdu, kad tai yra melas ir taip siekiama sudirginti tuos visuomenės sluoksnius, kurie nemėgsta V. Landsbergio, nes jis „kolūkius sugriovė“, tai yra tuos, kurie gyvena nostalgijos liūne ir mano, kad dėl visko kaltas V. Landsbergis. Iš tikrųjų V. Landsbergis yra simbolis tų, kurie pasiekė nepriklausomybę ir nori tos nepriklausomybės. Tad, taikantis į V. Landsbergį, iš esmės taikomasi į nepriklausomybę“, – įsitikinęs politologas.
Tarp teisingumo atkūrimo priemonių naujos partijos kūrėjai be apsaugos V. Landsbergiui atšaukimo siūlo ir signatarų rentų panaikinimą.
„Galėtų dar pasiūlyti likusius gyvuosius sušaudyti ir miestelių centrinėse aikštėse suguldyti, tada būtų visiškai nuoseklūs veiksmai. Kitaip tariant, šitas naujos partijos kūrėjas nusiteikęs kovoti prieš valstybę, prieš jos simbolius, prieš istorinę atmintį“, – vardijo E. Gentvilas, pridūręs, kad tai nieko nauja, tą patį esą daro ir kai kurie veikėjai Seime.
Naujieji politikai savo programoje numatė ir „VSD pertvarką, atsiejant nuo politinių kovų ir užsienio vyriausybių įtakos“.
L. Bielinis teigė, kad iš Rusijos labai dažnai sklando naratyvai, kad visos Europos valstybių saugumo sistemos yra valdomos iš užsienio.
„Taigi, šalis esą yra priklausoma, ją neva kažkas kontroliuoja iš išorės. Siekis pertvarkyti VSD yra bandymas mus izoliuoti nuo sąjungininkų ir šalių partnerių. Nes sąsajos NATO ir kitose saugumo sistemose egzistuoja ir jos turi būti, nes tai yra vieningos Europos struktūros sąlyga, vieningas algoritmas. Šalys viena su kita susaistytos, dalijamasi svarbia informacija, pajėgumais ir resursais, o atsieti mus nuo partnerių reiškia atimti iš mūsų tuos resursus, kurie mums gali būti naudingi“, – teigė L. Bielinis.
Saugikliai kraštutiniams atvejams
Parlamentaras E. Gentvilas, išgirdęs naujai steigiamos kraštutinės partijos programos punktus, teigė esąs įsitikinęs, kad jos įstatų Teisingumo ministerija (TM) neregistruos, nes jie antikonstituciniai.
Esą bet kuriame partijos suvažiavime, pakeitus bent vieną įstatų eilutę, privalu ją registruoti TM, tai yra saugiklis, kad partijų įstatuose neatsirastų kokios nors antikonstitucinės normos.
„Iš to, ką matome, akivaizdu, kad tokia politinė partija su tokiais politiniais įstatais būtų neregistruojama, nes juose matyti antikonstituciniai arba jau seniai išspręsti dalykai, tarkime, NATO teisinis statusas Lietuvoje. Čia jokių abejonių nelieka, nebent ministeriją užimtų fašistai ar komunistai, bet taip turbūt nebus“, – šmaikštavo parlamentaras.
E. Gentvilui antrino ir politologas L. Bielinis, įsitikinęs, kad tokios partijos TM neturėtų patvirtinti.
„Tačiau net jei būtų parengti labai jau formalūs kriterijai, kurie leistų ją patvirtinti, nemanau, kad ši partija laimėtų didžiulį procentą balsų. Pažiūrėkime, ką laimėjo vadinamasis naujos partijos kūrėjas per prezidento rinkimus. Ne kažin ką. Na, jie gali siekti jungtis su kokia kita, panašias nuostatas turinčia, partija tegul pabando“, – kalbėjo politologas.
L. Bielinio manymu, be viso to gali prasidėti ir teisinės bylos, nes jei bus oficialiai paskelbta naujai kuriamos partijos programa ir tai taps politine deklaracija, neatmetama, kad gali būti iškelta teisinė byla dėl ardančios veiklos prieš valstybę.
„Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo laikų stebiu mūsų politinį lauką. Ir jame visada yra tam tikras procentas tokių politinių struktūrų. Jie visada stengiasi vienaip ar kitaip paveikti visuomenę ir laimėti rinkimus. Veiksmingiausia šiuo atveju būtų, kad šita nauja partija būtų vertinama teisine prasme, bet netaptų politinio lauko diskusija, nes ji kaip tik ir nori tos diskusijos“, – įsitikinęs politologas.
