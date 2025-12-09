Mindaugas Sinkevičius apie žurnalistų mitingą: manau, kad emocijos ima viršų

„Viskas tikrai labai apsivėlė emocijomis ir tokios argumentuotos racionalios diskusijos nebeliko, bet galbūt po šios dienos įvykių, gal visi nuleis garą, nusiramins ir bus galima tęsti diskusiją, su tam tikru laiko tarpu ar iš karto po to. Manau, kad emocijos ima viršų“, – žurnalistams Seime antradienį sakė M. Sinkevičius.
Antradienį dėl siūlomų LRT vadovo atleidimą lengvinančių pataisų prie Seimo organizuojamas žurnalistų inicijuotas protestas. Jo organizatoriai politikų veiksmuose įžvelgia grėsmę žiniasklaidos laisvei, nes būtent nuo visuomeninio transliuotojo perėmimo prasideda spaudos laisvės ribojimai.
Tuo metu LSDP lyderis neatmetė galimybės, kad dabar svarstomos pataisos, jas pakoregavus, galėtų būti tinkamos visiems.
„Nemanau, kad yra kažkokia kliūtis nesvarstyti kažko, visada galime svarstyti viską. Klausimas yra svarstymo rezultatas ir turinys. Gali būti, kad tos pataisos, kurios dabar yra iššaukiančios emocijas ir reakcijas, finale bus tinkančios“, – nurodė jis.
„(...) Bent jau tai, ką aš girdžiu artikuliuojant ir čia nesiveliant į ilgas polemikas, yra norima grįžti į 2024 metų vasarą, nes tam tikri sprendimai buvusios Vyriausybės arba valdžios padaryti besibaigiant kadencijai, tai norima atsukti kai kuriuos dalykus laiku, kurie veikė, beje, 20 metų“, – aiškino M. Sinkevičius.
Anot jo, sprendžiant, ar LRT tarybos balsavimas dėl nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo turi būti slaptas, tą padaryti gali pati taryba.
„Man atrodo, kad gali išvis būti scenarijus, kuris buvo praeityje, kur slaptu arba atviru, kur pati taryba nusprendžia. Tai čia skirtingos modifikacijos gali būti, nežinau, ar jos esmingai kažką keičia“, – teigė jis.
BNS rašė, kad Seimas pradėjo svarstyti LRT įstatymo pataisą, jog LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį pranešė, jog parlamente bus registruotas naujas įstatymo projektas dėl nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarkos pakeitimo.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Be kita ko, anksčiau Seimas nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT finansavimą. Numatoma, kad ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Naujausi komentarai