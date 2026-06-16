Mindaugas Sinkevičius apsisprendė imtis atsakomybės ir vadovauti Vyriausybei

„Noriu informuoti, kad patvirtinu savo pasiryžimą prisiimti atsakomybę už naujos Vyriausybės formavimą ir eiti ministro pirmininko pareigas“, – socialiniame tinkle pranešė politikas.
M. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
„Suprantu, kad Lietuvos žmonės iš mūsų tikisi konkrečių rezultatų. Todėl pirmiausia turime sutelkti dėmesį į svarbiausių problemų sprendimą – augančių kainų ir pragyvenimo išlaidų naštą, socialinę nelygybę bei skurdą, ekonomikos augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir sveikatos sistemos prieinamumą“, – teigė jis.
Socialdemokratų lyderis teigė, kad jo vadovaujama Vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešąsias paslaugas.
Suprantu, kad Lietuvos žmonės iš mūsų tikisi konkrečių rezultatų.
„Auganti geopolitinė įtampa įpareigoja mus dar sparčiau stiprinti nacionalinį saugumą ir gynybos pajėgumus, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai. Lietuvos užsienio politika turi būti aktyvi, nuosekli ir orientuota į konkrečius rezultatus“, – sakė M. Sinkevičius.
„Esu pasirengęs telkti koalicijos partnerius bendram darbui, siekti reikalingų pokyčių ir užtikrinti, kad Vyriausybės darbas būtų orientuotas į rezultatus, žmonių gerovę ir Lietuvos ateities stiprinimą“, – pabrėžė jis.
Dėl Vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaites, kai M. Sinkevičius po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją teigė esąs pasirengęs įgyvendinti pokyčius.
Nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku M. Sinkevičius buvo išrinktas gegužę.
Vyriausybės vadovo pareigose jis pakeis Ingą Ruginienę, premjere dirbusią nuo pernai rudens, kai naujasis Ministrų kabinetas sudarytas po Gintauto Palucko atsistatydinimo.
M. Sinkevičiaus Vyriausybėje keisis mažiausiai keturi ministrai.
Naujus politikus vadovauti Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos į valdančiąją koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Po derybų patys socialdemokratai perims Aplinkos ministerijos vairą. M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad gali keistis ir daugiau socialdemokratų deleguojamų ministrų, tačiau jų neįvardijo.
Nauja valdančioji dauguma sudaroma socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“.
Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 atstovus Seime. Naują sutartį dėl valdančiosios daugumos sudarymo tikimasi pasirašyti šią savaitę.
(be temos)