Mindaugas Sinkevičius: didžiausias klausimas koalicijoje – dėl Energetikos ministerijos

„Panašu, kad mainai galimai bus neišvengiami, nes turime įtampų. (...) Didžiausias klausimas dėl Energetikos ministerijos“, – penktadienį po valdančiosios koalicijos atstovų susitikimo Seime žurnalistams sakė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas nesutarta, kas galėtų iš „aušriečių“ perimti Energetikos ministeriją. Anot jo, socialdemokratai nėra linkę keisti savo atsakomybių sričių, kurios jau įtvirtintos koalicijos sutarties priede.
Jis vylėsi, kad kitą savaitę partneriams pavyks sutarti dėl ministerijų ir ministrų.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad kol kas dėl nieko nesutarta, konsultacijos vyks toliau.
„Kai turėsime sprendimus, visuomenės bus informuota“, – sakė jis.
Pasak politiko, šiuo metu prioritetas susitarti dėl kandidatų į ministrus pavardžių ir „tik tada bus galima kalbėti apie mainus“.
Penktadienį Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete dalyvavusiame susitikime dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ lyderiai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai buvo pasijungę nuotoliu.
Pasak M. Sinkevičiaus, labiau tikėtina, jog manai vyks tarp susitikime „fiziškai dalyvavusių“ politinių jėgų lyderių partijų. Tai reikštų socialdemokratus ir „aušriečius“.
LSDP lyderis taip pat teigė, jog tokiu atveju, jei partijai mainais atitektų Energetikos ministeriją, jai nebūtinai toliau vadovautų Žygimantas Vaičiūnas.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad norėtų naujojoje Vyriausybėje matyti Gintauto Palucko kabinete dirbusį Ž. Vaičiūną. Jį į šias pareigas buvo delegavusi į naują valdančiąją koaliciją nepakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Kadangi nėra nei sutarta, nei žinoma, kas vadovaus energetikai, ar dabartinis laikinasis ministras, ar naujas, tai mes taip spekuliatyviai diskutuojam, nes tikimybė, kad darbuosis Vaičiūnas, lygiai tokia pati, kad darbuosis ten kažkoks kitas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Būtent dėl kandidatų į Energetikos ir Aplinkos ministerijų vadovus pastaruoju metu ir kilo daugiausia diskusijų, nes „Nemuno aušrai“ vis nepavyko rasti tinkamų žmonių į šias pareigas.
Kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 ministrų.
Dėl šios situacijos R. Žemaitaitis anksčiau šią savaitę grasino palikti koaliciją, tačiau galiausiai persigalvojo.
Siekiant išjudinti įstrigusį procesą, ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, tačiau tuomet pokalbio turinio jo dalyviai nebuvo linkę išsamiai komentuoti.
„Nemuno aušrai“ šiuo metu priklauso Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, „valstiečiams“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai – Teisingumo ministerija, o socialdemokratams – visos likusios.
Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
