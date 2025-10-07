Mindaugas Sinkevičius neatmeta, jog gali tekti iš naujo svarstyti koalicijos sudėtį

„Mes galvojame, kad, reiktų išlaikyt tam tikrą pauzę ir apsispręsti, kaip mes judame toliau. (...) Mano supratimu, iš to, ką aš girdžiu, iš protestuojančios pilietinės visuomenės, kad turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema. Tai yra koalicijos partneris yra problema valstybės valdymui“, – žurnalistams antradienį kalbėjo jis.
Mano supratimu, iš to, ką aš girdžiu, iš protestuojančios pilietinės visuomenės, kad turbūt nebe Kultūros ministerija yra problema.
„Reikia atsakingai labai viską pasverti ir todėl šimtai galvų vienoje vietoje ir atvira diskusija, ji, manau, kad leis turėti subalansuotą sprendimą“, – teigė socdemų pirmininkas.
Pasak M. Sinkevičiaus, dabartinė politinė situacija – sudėtinga, o tvyranti įtampa slegia.
Anot jo, ministerijų mainai tampa vis „menkiau tikėtinas scenarijus“.
Kaip rašė BNS, tūkstančiai žmonių sekmadienį visoje Lietuvoje protestavo dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“.
Protesto metu įvyko daugiau nei 300 streiko renginių 81-ame Lietuvos mieste, miestelyje ir kaime, taip pat 22-ose užsienio šalyse keturiuose žemynuose. Visos protesto akcijos praėjo taikiai.
Savo palaikymą kultūros protestui jau išreiškė per 250 organizacijų, o peticiją, reikalaujančią atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, pasirašė jau beveik 80 tūkst. žmonių.
„Kartais būna toks žanras – jūs negirdite protestuotojų. Tai mums pas LOR gydytojus nereikia eit, mes ir girdim, ir matom. Aš sakyčiau, kad žanras čia yra iš tikrųjų kitoks – jūs nevykdote protestuotojų nurodymų arba reikalavimų. Girdėt mes girdim, dėl vykdymo mes sprendžiam“, – tikino M. Sinkevičius.
Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.
Apie šią kandidatūrą, anot jo, buvo informuota ir premjere. Seimo pirmininkas Juozas Olekas nurodė taip pat žinantis ką siūlys „aušriečiai“.
Savo ruožtu M. Sinkevičius sakė, kad jam kandidato pavardė kol kas nėra žinoma bei nesantis tikras ar ši pavardė egzistuoja.
Šis taip pat pabrėžė, kad turint omenyje savaitgalį lauksiančias diskusijas, šią savaitę išgirsti kandidato pavardę nėra tikėtina.
„Dabar naujajam, potencialiajam kultūros ministrui ar ministrei, kas juo bebūtų, kas jį be teiktų, bus labai didelis iššūkis. Tas face control'as politinis jis bus labai labai rimtas. Aš manau, kad ta selekcija kultūros ministro, tiek iš premjerės pusės, tiek iš prezidento, bus jau tokia rimčiausia“, – teigė socialdemokratų lyderis.
Vyriausybėje susidariusi situacija jam rūpi ir dėl partijos reputacijos.
„Aš neturiu pozicijų, ar ne, Vyriausybės sudėtyje. Nedalyvauju, sakykim, politiniuose procesuose, dalyvauju tiktai savo savivaldybėje. Bet man labiausiai rūpi 130 metų kitais metais švenčianti politinė organizacija. Ir man labai rūpi, kaip ji atrodo, kaip ji atrodys po šitos kadencijos, kas jos laukia“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš norėčiau, kad jos istorija nesibaigtų šia kadencija“, – pridūrė jis.
BNS skelbė, kad Generalinė prokuratūra antradienį policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.
Taip pat dėl galimai neteisėto informacijos paėmimo į teisėsaugą kreipėsi trys Seimo opozicinės partijos.
Politikai į teisėsaugą kreipėsi po to, kai visuomenininkas Andrius Tapinas remdamasis šaltiniu ministerijoje pranešė, kad su I. Adomavičiumi po Kultūros ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.
M. Sinkevičius sakė pasitikintis teisėsauga, kad ši ištirs situaciją ir paaiškės kas iš tiesų įvyko.
„Pavedimas yra, policija, matyt, išnagrinės, atsiras tie anonimai, kurie teigia, kad taip buvo, pasitikrinta bus“, – teigė jis.
(be temos)