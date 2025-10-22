Ministerija: Šakalienės kadencijos metu kelionėms verslo klase išleista apie 24 tūkst. eurų

„Krašto apsaugos ministerijos vadovybės vizitai į užsienio valstybes planuojami gerokai iš anksto, dažnai prieš pusmetį ar net dar anksčiau. Į keliones vykstama ekonomine ir verslo klase, priklausomai nuo renginio pobūdžio, šalies, į kurią skrendama ir kitų aplinkybių. Verslo klasė būna pasirenkama tik ypač ilgos trukmės skrydžiams arba tais atvejais, kai nebūna galimybės keliauti kita skrydžio klase. Atkreipiame dėmesį, kad paprastai NATO šalių ministrai ilgesniems nei 4–6 valandų skrydžiams renkasi aukštesnės klasės bilietus“, – Eltai siųstame atsakyme teigė KAM.
KAM duomenimis, savo kadencijos metu ministrė iki šiol skrido į 37 užsienio vizitus, iš kurių – į aštuonis verslo klase. Šioms kelionėms verslo klase, pagal turimas sąskaitas, buvo skirta apie 24,1 tūkst. eurų.
Nuo D. Šakalienės kadencijos pradžios 2024 m. iki šios dienos ministrės tarnybinių komandiruočių, konkrečiai kelionių ir apgyvendinimo, išlaidos sudaro 39,7 tūkst. eurų pagal ministerijos turimas sąskaitas.
Buvusi krašto apsaugos ministrė į tarnybines komandiruotes vyko šiomis avialinijomis: „Air Baltic“, „LOT“, „Ryanair“, „SN Brussels airlines“, „Lufthansa“, „SAS Scandinavian airlines“, „Turkish airlines“, „Finnair“, „Singapore airlines“.
Skrydį verslo klase per bene metus vieną kartą yra pasirinkęs ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiesa, ministerija pabrėžė, kad šiuo atveju nebuvo likusių ekonominės klasės bilietų. Nuo 2024 m. pabaigos, V. Kondratovičiui pradėjus eiti pareigas, skrydžiams į komandiruotes užsienyje buvo išleista 6,5 tūkst. eurų.
„Visi skrydžiai yra perkami per CPO LT ir pasirenkamas pigiausias siūlomas tinkamas variantas. Visi ministro planuojami skrydžiai buvo perkami ekonomine klase, išskyrus vienintelį skrydį verslo klase, kai tuo metu tiesiog nebuvo likusių ekonominės klasės bilietų“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovai.
Vidaus reikalų ministro nakvynėms kelionių metu buvo išleista 4,1 tūkst. eurų.
R. Popovienė ir M. Jakubauskienė skraido tik ekonomine klase
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) taip pat dar nuo ekspremjero Gintauto Palucko Vyriausybės sudarymo vadovaujanti Raminta Popovienė į darbo keliones užsienyje keliauja tik ekonomine klase. Iš viso lėktuvų bilietai kainavo 1,9 tūkst. eurų, nakvynės – 1,1 tūkst. eurų.
„Pirmoji kelionė pernai gruodį buvo į Ukrainą kartu su Vyriausybės delegacija, skraidino lėktuvas „Spartan“. Vėliau skrido į Lenkiją, Vokietiją, Belgiją. Skrydžiai perkami iš bendrovių, kurios siūlo ekonomiškai priimtiną ir laiko prasme patogų variantą. Ministrė naudojosi Lenkijos, Vokietijos avialinijų paslaugomis, į Belgiją skrido su „AirBaltic“ ir „Finnair“, – Eltai siųstame atsakyme teigė ŠMSM.
Tik ekonomine klase naudojosi ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
„M. Jakubauskienė į užsienio komandiruotes vyko devynis kartus, iš jų aštuonis kartus skrido lėktuvu. Skrydžiams apmokėti buvo skirta 5,3 tūkst. eurų, apgyvendinimui – 2,4 tūkst. eurų. Vienos iš minėtų komandiruočių skrydžio bilietus apmokėjo organizatoriai, taip pat dviejų komandiruočių apgyvendinimo išlaidas. Į visas komandiruotes ministrė skrido ekonomine klase, naudodamasi skirtingų oro bendrovių paslaugomis“, – dėstė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Tiesa, dėl užimamų pareigų ir palaikomo ryšio su užsienio partneriais, krašto apsaugos bei užsienio reikalų ministrai per metus turi gerokai daugiau darbinių kelionių nei kiti Vyriausybės nariai.
