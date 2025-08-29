Naująja frakcijos Seime seniūne socialdemokratai svarsto skirti Orintą Leiputę

Jos kandidatūrą ketvirtadienį aptarė partijos prezidiumas, tą patvirtino ir pati politikė.
„Gali būt, kad tai bus rugsėjo 10 dieną“, – naujo frakcijos seniūno rinkimus komentavo O. Leiputė.
Tądien vyks pirmasis šių metų rudens sesijos Seimo posėdis.
O. Leiputė turėtų pakeisti dabartinį frakcijos seniūną Remigijų Motuzą. Jis šias pareigas ėjo nuo pernai lapkričio.
„Kadangi prisiekė Seimas, logiška darbo pradžia buvo lapkritį, o taip tai paprastai visos frakcijos sesijos pradžioje (keičia seniūną – BNS). Nes kai kurie kas sesiją keičia, kai kurie kas metai keičia“, – aiškino O. Leiputė.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai prezidiume taip pat sutarė į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vadovus siūlyti Rimantą Sinkevičių, į Švietimo ir mokslo komiteto vadoves – Jurgitą Šukevičienę.
J. Šukevičienė turėtų pakeisti šiuo metu komitetui vadovaujančią Vaidą Aleknavičienę. Pastaroji siūloma į kultūros ministres. R. Sinkevičius vadovavimą NSGK perimtų iš buvusių partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovo Giedrimo Jeglinsko.
Socialdemokratų prezidiumas taip pat nutarė Seimo pirmininko postą patikėti Juozui Olekui, pakeisti tris ministrus.
Finansų ministro Rimanto Šadžiaus vietą siūloma užimti viceministrui Kristupui Vaitiekūnui, susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio vietą – viceministrui Jurui Taminskui, o kultūros ministro Šarūno Biručio vietą – V. Aleknavičienei.
Pokyčiai numatomi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nes dabartinė jos vadovė Inga Ruginienė paskirta premjere.
Jos vietą siūloma užimti Seimo Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkei Jūratei Zailskienei.
Naują koaliciją šią savaitę sudariusios LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos parlamente turi 82 atstovus.
