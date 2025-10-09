Vidaus reikalų ministras įstojo į Socialdemokratų partiją

„Aš įstojau prieš paskyrimą dar“, – BNS sakė jis.
Pasak V. Kondratovičiaus, tai buvo jo pasirinkimas, partija nekėlė sąlygos, kad jis taptų jos nariu.
„Tokio reikalavimo nebuvo, bet prieš tai aš dvejus metus dirbau savivaldybės administracijos direktoriumi, ne socialdemokratų paskirtas, bet socialdemokratų mero. Tai kažkaip tas pasitikėjimas ir supratimas ateina, kad gal buvimas partijoje daugiau ir įpareigoja laikytis bendrų partinių susitarimų, tai sudrausmina ir padeda dirbti“, – tvirtino ministras.
Tapti vidaus reikalų ministru po pernai vykusių Seimo rinkimų jam pasiūlė tuometinis premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas.
Prieš tai pusantrų metų V. Kondratovičius dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
Jis du kartus – 2013–2014 metais ir 2019–2020 metais – ėjo susisiekimo viceministro pareigas, taip pat Susisiekimo ministerijoje vadovavo Plėtros ir tarptautinių ryšių bei Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentams.
Nuo 2007 iki 2013 metų jis buvo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
V. Kondratovičius iki 2022 metų pabaigos buvo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narys.
