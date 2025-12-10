Naujausi reitingai: beveik trys ketvirtadaliai gyventojų Vyriausybės darbą vertina nepalankiai

Lapkričio 17–28 dienomis atlikto tyrimo duomenimis, 73,5 proc. respondentų apie Ingos Ruginienės vadovaujamą Ministrų kabinetą atsiliepia nepalankiai.
39,5 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad Vyriausybės darbą vertina neigiamai – tai 8 procentiniais punktais daugiau nei spalį, kai tokios pozicijos laikėsi 31,4 proc. respondentų. Tuo metu greičiau neigiamai apie Ministrų kabineto veiklą atsiliepė 34 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų (spalį taip manė 35,7 proc.).
Tuo metu teigiamai I. Ruginienės Vyriausybę įvertino 0,7 proc. apklaustųjų (spalį tokių buvo 2,6 proc.), greičiau teigiamai – 14 proc. respondentų (spalį – 18,6 proc.).
Dar 11,8 proc. tyrime dalyvavusiųjų nežinojo arba į klausimą neatsakė.
Mažiau gyventojų I. Ruginienę įvardija tinkamiausia eiti premjerės pareigas
Tuo metu teiraujantis, kas, gyventojų nuomone, būtų tinkamiausias užimti ministro pirmininko pareigas, daugiausiai palaikymo tebesulaukia buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. 13,4 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad konservatorė būtų tinkamiausia Vyriausybės vadovė (spalį taip teigė 14,9 proc.).
Antroje reitingo lentelės vietoje – kitas buvęs premjeras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis. Lapkritį buvusį Seimo pirmininką Vyriausybės vadovo poste būtų norėję matyti 9,2 proc. apklaustųjų (spalį tokių buvo 7,9 proc.).
6 proc. tyrime apklaustų dalyvių teigė manantys, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis būtų tinkamiausias eiti premjero pareigas (spalį taip pasisakė 4,1 proc.), 5,2 proc. respondentų šiame poste tinkamiausia matytų Liberalų sąjūdžio pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen (spalį taip pasisakė 4,4 proc.).
Kol kitų politikų reitingas kito paklaidos ribose, respondentų, įvardijančių I. Ruginienę tinkamiausia premjere, per pastarąjį mėnesį sumažėjo 3,5 procentinio punkto. Lapkritį dabartinę Vyriausybės vadovę kaip geriausiai šioms pareigoms tinkančią politikę įvardijo 4,5 proc. apklaustųjų – spalį tokios pozicijos laikėsi 8 proc. tyrime dalyvavusių gyventojų.
Valdančiosios „valstiečių“ partijos lyderį Aurelijų Verygą kaip tinkamiausią premjero pareigoms įvardijo 3 proc. respondentų (spalį – 1,9 proc.), europarlamentarą Virginijų Sinkevičių – 2,4 proc. (spalį – 1,6 proc.), Kauno merą Visvaldą Matijošaitį – 2,2 proc. (spalį – 3,1 proc.), konservatorių pirmininką Lauryną Kasčiūną – 2 proc. (spalį – 2,4 proc.), socialdemokratų lyderį Mindaugą Sinkevičių – 1,5 proc. (spalį – 1,7 proc.).
Partijų reitinge – prasti signalai socialdemokratams
Tyrimo metu gyventojų taip pat teirautasi, už kurią partiją ar politinį judėjimą jie balsuotų, jeigu artimiausią sekmadienį vyktų Seimo rinkimai.
Lapkritį atliktos apklausos duomenimis, daugiausiai palaikymo sulauktų opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – už juos ketintų balsuoti 13,7 proc. respondentų. Spalį taip teigė 14,5 proc.
Tuo metu svarstančių balsuoti už valdančiuosius socialdemokratus – kiek mažiau. Lapkritį už M. Sinkevičiaus vedamą jėgą teigė balsuosiantys 9 proc. gyventojų – tai 3,6 procentinio punkto mažiau nei spalį, kai tokios pozicijos laikėsi 12,6 proc. tyrimo dalyvių.
Trečioje vietoje – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Politinės jėgos palaikymas kito paklaidos ribose – lapkritį S. Skvernelio vadovaujamą partiją būtų palaikę 8,2 proc. respondentų (spalį – 8,9 proc.).
Toliau – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Lapkritį ši politinė jėga būtų sulaukusi 7 proc. apklausos dalyvių palaikymo (spalį – 6,4 proc.).
V. Čmilytės-Nielsen vedamą Liberalų sąjūdį būtų rėmę 5,7 proc. respondentų (spalį – 5,6 proc.), R. Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ – 5,4 proc. (spalį – 5,6 proc.), Laisvės partiją – 4 proc. (spalį – 3,8 proc.), Nacionalinį susivienijimą – 2,5 proc. (spalį – 2 proc.).
Už kitas politines jėgas teigė balsuosiantys 7,5 proc. tyrime dalyvavusiųjų.
Dar 24 proc. teigė nežinantys arba į klausimą neatsakė.
Tuo metu 13 proc. respondentų nurodė, kad rinkimuose išvis nedalyvautų.
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą lapkričio 17–28 dienomis atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“.
Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu.
Tyrimo rezultatų paklaida – 3,1 proc.
